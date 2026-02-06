药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文

去年6月，圣保罗男女中学中四学生潘浠淳研发的AI医疗平台「药倍安心」获奖后，香港城市大学学生郑曦琳于社交平台公开质疑，指该项目可能涉及请枪、违规使用病人数据及第三方版权资料，事件持续发酵近两个月，引起社会广泛关注。今日（6日），「吹哨者」郑曦琳在其社交平台发文表示，因应「药倍安心」的相关争议，她于昨日被警方拘捕。据了解，经警诫后，郑曦琳承认透个个人社交平台帐号发布「起底」帖文。

涉未经同意披露个人资料

郑曦琳指，就「药倍安心」争议，她昨日以「未获资料当事人同意下披露其个人资料而该披露造成指名伤害」罪名被捕。案件现已进入法律程序阶段。基于法律及程序考量，现阶段不便就事件作出任何评论。郑曦琳在帖文中附上了警方发出的「被捕人通知书」图片，清楚载有其中英文全名。

被捕人帖文涉「起底」 披露住址等个人资料

据了解，被捕人为24岁郑姓女子。于2025年6月16日至10月13日期间，被捕人及另外两名未知的社交平台用户于多个社交平台「Threads」、「Facebook」及「Instagram」上发布针对受害人及其家人的人肉搜索「起底」帖文及评论，帖文内含有未经当事人同意底下披露了其姓名、学校、工作、家庭照片、社交平台用户名称及住址。因此受害人及其家人遭到了电话及电子邮件的骚扰，造成心灵创伤。受害人家人于2025年11月到个人资料私隐专员公署报案，案件其后交由警方调查。

于昨日11时29分，被捕人于长沙湾警署被捕。经警诫后，被捕人承认透个个人社交平台帐号发布「起底」帖文。案件交由港岛总区重案组第2A队接手调查。

争议曾牵涉网络欺凌指控

「药倍安心」争议源于该AI医疗平台被质疑并非学生独立完成，疑似由美国AI公司参与开发。香港资优教育学苑调查后虽接纳其为「原创概念」，但学生家长（名医潘冬平夫妇）最终于2025年8月宣布自愿放弃所有相关奖项。校方亦曾发声明表示对第三方参与并不知情。

去年8月，潘氏夫妇发表联合声明，宣布自愿放弃女儿潘浠淳因「药倍安心」项目所获奖项。声明中强调，该平台为潘浠淳的个人原创概念，并指控郑曦琳在社交媒体上对潘浠淳发动人身攻击，包括对其外貌进行嘲讽及发表不当言论，例如以潘浠淳的照片加上「2025香港小姐选举已完」标题，引发其他网民对其样貌及身材的讨论，称构成网络欺凌，潘浠淳因此承受巨大心理压力。

另一方面，郑曦琳回应指，「把我的用词刻意扭曲成所谓的欺凌，却完全避而不谈我在揭发事件后所承受的大量、真正的人身攻击与恐吓」；她又称「潘家这份声明的真正用意，相信大家心中有数」。

