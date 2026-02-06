Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地中介声称持VTC官方授权 ¥29.8万人民币保证入读THEi本科课程 VTC否认

社会
更新时间：07:00 2026-02-06 HKT
发布时间：07:00 2026-02-06 HKT

继有多名内地生持假学历报读本港硕士学位被揭发后，部分中介机构瞄准市场，将业务转向本科升学服务。有内地教育中介机构声称持有香港职业训练局（VTC）的官方招生授权，推出香港本科入学方案，只要支付29.8万元人民币（折合约34万港元）服务费，便可直接获取香港或加拿大国际学校的学历、高中成绩单，并声称有合作渠道，「你们拿著成绩单去就录不了，我们拿著就能录」，保证入读VTC辖下的香港高等教育科技学院（高科院THEi）本科课程。VTC及高科院回复称，无授权任何机构代办招生或报名事宜，对任何不实声称，保留追究法律责任的权利。

会为学生安排国际学校作为高中学历背景  重做高中成绩单

《星岛》记者佯装顾客，与深圳一间中介机构进行对话，报称有一名正在读高三、模拟考试仅获324分的弟弟，询问是否适合香港本科入学方案。中介直接回应：「可以走，有这个预算就行」，并表明会为学生安排一间国际学校作为其高中学历背景，及重做高中成绩单，「原来的成绩单用不了一点」，且学校也需更换为国际学校，「等于是别的学校高中毕业」。

中介称「不用去实地读」  但需到深圳参加培训

被问及是否需前往该国际学校就读时，中介称「不用去实地读」，但需到深圳参加培训，以面对高科院入学面试的审查，成绩单亦由学校包办，学生不用到场考试。当记者质疑特制成绩单是否有效时，中介直言：「这是我们跟港校的事，不是你们操心的，有合作有约定，你们拿著成绩单去就录不了，我们拿著就能录」。中介亦称持有VTC的官方招生授权，并可转授权给其他机构。

记者追问合作院校是否包括高科院，获中介直接承认。但对于香港方面具体是哪所国际学校提供成绩单，中介以「现在这个时间（香港学校）已经不接单」为由拒绝透露，并表示学校名称须在签约后才会告知。

中介声称每年均协助大量类似背景，即成绩未达内地院校本科收生要求的学生到港升学。中介坦言，这类特制的国际学校成绩单用途有限，「只做几门成绩」，除了用于指定香港院校的招生外，「基本没啥用」，更指「懂行的人一看就知道，孩子没在国际学校上过甚么学」。

至于成绩单的来源，中介表示「很好的国际学校，不会配合做成绩单」，称若需要今年9月入学，用加拿大安大略省中学文凭（OSSD）成绩，搭配内地生身份申请更为合适。中介强调，这些成绩单由「高科院认可的学校」发出，并暂定与加拿大一间学校合作。该校于截稿前未有回复。

同时，中介亦介绍另一费用为10万元人民币（折合约12万元港币）的升学方案，先在职业训练局就读两年高级文凭课程，再衔接高科院本科课程，声称毕业后可在港就业，月入两万多元，但要求高考成绩须达「350分+英语80分」的基础申请线，若高考分数「差几分可以操作」，差十几分则较勉强。

VTC回复查询时表示，没有授权或委托任何机构代办招生或报名事宜，亦没有任何形式的「保证录取」或「优先录取」渠道，且涉事中介不是VTC的「协宣机构」。高科院亦表示，没有与涉事中介签订任何合作协议，亦未透过任何方式或渠道与其合作，对于虚假学历申请入学均采取「零容忍」态度，并严格审核所有申请人提交的入学资料。一旦发现任何违规行为，将按照相关规定严肃处理，包括撤回录取决定或取消相关人士的学籍，并根据情况转介相关执法部门再作跟进，绝不宽待。

记者：曹露尹

