Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱房委会接手收购 ? 政府：已收95%业主意见 方案敲定后尽快公布

社会
更新时间：18:10 2026-02-05 HKT
发布时间：18:10 2026-02-05 HKT

政府1月中起，就大埔宏福苑火灾后安置问题收集居民意见。有报道指政府很大机会委托房委会推展落实居民重建家园工作，包括处理收购宏福苑业主业权及选购居屋和绿置居安排。政府发言人回复《星岛头条》查询时表示，应急住宿安排工作组早前已透过「一户一社工」以问卷形式，收集受影响业主对不同的长远居住安排的初步意愿，目前已收到超过九成半业主回复。

政府：已收到超过九成半业主回复

发言人指工作组现正加紧归纳和分析业主就不同选项的意愿，并向行政长官汇报有关进展，行政长官已指示工作组尽快完成分析和提出具体方案，协助受影响家庭早日重建家园。具体方案敲定后会尽快公布。

特首李家超上月底出席行会前，重申高度重视宏福苑居民长远住宿安排，「应急住宿安排工作组」正密锣紧鼓地处理相关的内容，归纳不同选项的意愿进行分析。他又指，事件涉及问题很复杂，包括每一户都有个别的情况及需要、不同居民都有不同想法及要求，社会上亦有不同意见，要小心考虑及平衡各方的意见，要兼顾现实的问题例如公共资源的适当运用、公帑投入、住屋资源的分配，以及需要厘清的法律、业权等责任及问题，以妥善地做好过度安排等。

房屋局局长何永贤上月在立法会回应议员时，形容「大埔颂雅路西土地是个好选择」，指有关土地正在打桩，亦在研究修改图则，改建居屋，相信能在2029年内落成。

 

 

 


 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
8小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
11小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
5小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
6小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
5小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
5小时前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
6小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
8小时前