宏福苑安置︱房委会接手收购 ? 政府：已收95%业主意见 方案敲定后尽快公布

政府1月中起，就大埔宏福苑火灾后安置问题收集居民意见。有报道指政府很大机会委托房委会推展落实居民重建家园工作，包括处理收购宏福苑业主业权及选购居屋和绿置居安排。政府发言人回复《星岛头条》查询时表示，应急住宿安排工作组早前已透过「一户一社工」以问卷形式，收集受影响业主对不同的长远居住安排的初步意愿，目前已收到超过九成半业主回复。

政府：已收到超过九成半业主回复

发言人指工作组现正加紧归纳和分析业主就不同选项的意愿，并向行政长官汇报有关进展，行政长官已指示工作组尽快完成分析和提出具体方案，协助受影响家庭早日重建家园。具体方案敲定后会尽快公布。

特首李家超上月底出席行会前，重申高度重视宏福苑居民长远住宿安排，「应急住宿安排工作组」正密锣紧鼓地处理相关的内容，归纳不同选项的意愿进行分析。他又指，事件涉及问题很复杂，包括每一户都有个别的情况及需要、不同居民都有不同想法及要求，社会上亦有不同意见，要小心考虑及平衡各方的意见，要兼顾现实的问题例如公共资源的适当运用、公帑投入、住屋资源的分配，以及需要厘清的法律、业权等责任及问题，以妥善地做好过度安排等。

房屋局局长何永贤上月在立法会回应议员时，形容「大埔颂雅路西土地是个好选择」，指有关土地正在打桩，亦在研究修改图则，改建居屋，相信能在2029年内落成。



