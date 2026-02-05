Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火｜居民冀了解大火原因与维修成本：俾返间屋我 有灾民点名林郑需负责

社会
更新时间：13:36 2026-02-05 HKT
发布时间：13:36 2026-02-05 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（5日）上午在中环爱丁堡广场展城馆3楼举行指示会议，会议开放予公众人士旁听。有出席会议的宏福苑居民会后表示，希望可以知道大火及维修成本高昂的原因，但对委员会需时9个月才完成调查需则表示时间过长、亦有出席人士认为听证会报名程序对长者不友善，建议开放电话报名，以便更多受灾、民众参与。

宏仁阁居民点名「林郑」负火灾责任

现时已入住港岛区过渡性房屋的宏仁阁居民张小姐表示，申请听证会流程过于复杂深奥，对年长居民尤其困难，建议以直播形式让公众观看，她坦言现时居住条件不理想，并对其精神及工作均造成影响。

张小姐回溯从大厦维修开始的经历，质疑「间屋都唔旧，大把楼都旧过我地，点解要我哋维修呢？」直言：「我由头到尾都不知道发生了什么事，现在还搞成这样。」被问及谁需负最大责任，她直接点名「当然是林郑月娥啦，边个话要大维修？」她直言对调查委员会的信心不大，称「目标系想俾返间屋我，其实我理唔到太多，俾返正常生活我。」

相关新闻：宏福苑大火｜独立委员会指示会议今举行 主席陆启康：3月19日将进行听证会

宏福苑居民认为调查须9个月时间太长 吁政府加强监管

另一位宏福苑居民陈小姐（化名）表示，过去曾向相关部门投诉未获回应，呼吁政府事前加强监管，期望透过调查厘清各部门责任，避免同类事件再发生。她又认为听证会报名程序对长者不友善，建议开放电话报名，以便更多受灾民众参与。

 对于政府预计需九个月完成调查报告，陈小姐认为时间过长，直言「试想你是其中一个居民，无端端有一天火灾你回不到家，你会不会想九个月后才回家呢？这个家其实是他们几十年来他们的心血来的。」她建议政府以更人性化方式处理，例如以无人机拍摄家园状况，或协助取回具纪念价值的物品。

至于政府拟于新年前公布收购业权及安排居民选购居屋或自置居所，陈小姐认为，居民多数希望原区安置，若不可行则优先考虑邻近社区如广福邨，因不少居民为长者，迁移至偏远地区将造成不便。她强调，居民诉求重点是「返家」而非金钱补偿，目前身心均受影响，盼政府正视。

记者：黄子龙
摄影：刘骏轩

