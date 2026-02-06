精彩全运回顾︱全运赛事坚实后盾 16000义工无私奉献

为筹组高效义工团队支援十五运会和残特奥会，统筹办委任义务工作发展局及香港志愿者协会为义工计划协作机构。义工计划推出后反应热烈，吸引超过3万名市民报名。他们怀着对体育的热忱和奉献精神，踊跃投身服务，充分展现香港社会的团结与活力，为赛事注入强心针。

在服务过程中，无论是场馆内外的任何岗位，每一位义工都表现专业，以亲切的态度迎接和协助到场人士，令他们感受到细致而贴心的安排。香港赛区义工的全情投入，不仅确保了赛事运作的整体质素，更体现出市民在国家级盛事中积极参与、全力以赴的精神与拼劲，成为幕后最坚实的后盾。

虽然十五运会和残特奥会已经画上圆满句号，但全运义工的故事尚未完结。为表彰他们在赛事期间的无私奉献与卓越贡献，文化体育及旅游局明天会在将军澳香港单车馆举行「十五运会和残特奥会香港赛区义工嘉许礼」，向各位默默耕耘的义工致以最诚挚的感谢与最崇高的敬意。届时将有一系列精彩节目及感谢环节，让大家有机会重聚，并重温一起投入全运的难忘时光，延续感动。