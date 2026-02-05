Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜独立委员会：对火灾成因、结构性问题已有相当了解 形容「不可接受」 证据将披露

社会
更新时间：10:23 2026-02-05 HKT
发布时间：10:23 2026-02-05 HKT

大埔宏福苑火灾造成百多人死亡，独立委员会今日（5日）上午在中环爱丁堡广场展城馆3楼举行指示会议。今次指示会议开放予公众人士旁听。代表委员会的资深大律师杜淦堃表示，过去一个月，不同政府部门及相关机构为委员会提供非常多文件及关键线索，相关证据需要在日后的聆讯向公众披露及解释。他透露综合目前分析，对火灾成因及结构性问题有相当了解，形容是既不可接受，亦不容忽视。

宏福苑大火｜会前众人为死难者默哀

《星岛》记者早上到现场观察，目前最少有35名人士到场旁听。指示会议上午10时开始。正式开始前，委员会主席、法官陆启康表示，希望就今次事件的死难者默哀1分钟。他其后表示，委员会计划在3月19日进行听证会。

法官陆启康表示，独立委员会主要的职权范围有二，包括就大埔宏福苑起火、火势蔓延和造成人命伤亡及财产损毁，审视成因和导致火灾的情由；有关的楼宇维修工程的施工要求标准、日常维护制度是否足够；现行安全标准的用料清单是否全面，有关的验证和检测制度是否有效；各环节的监管人员（包括政府部门人员、授权负责的专业人士及承建商的角色和责任；上述问题的责任。

他又指，委员会亦会审视有关工程各环节有否不适当的相连利益、角色冲突，不当的合谋串连等系统性问题，以及有关工程是否涉贪围标，违规招标的问题。

相关新闻：宏福苑五级火｜独立委员会2.5中环展城馆举行指示会议 开放公众旁听

有意出席人士要2.12前提交书面申请

法官陆启康表示，听证会将于3月19日上午10时同一地点举行，听证会将持续于星期一至五举行，时间为上午10时至下午1时，以及下午2时15分至4时30分，有意出席人士要在2月12日前提交书面申请。委员会已陆续收到政府部门提交的文件，现正进行分析，他提到委员会在本月15日分别到竹棚及金属棚架的地盘视察。

他指，了解公众对委员会的工作有很高期望，现阶段不排除任何可能性，包括向行政长官提出设立法定调查委员会；又说听证会应尽量向公众公开，并必须向受查的一方公平。

杜淦堃：已检视一系列结构性问题  「既不可接受亦不容忽视」

代表委员会的资深大律师杜淦堃表示，过去一个月，不同政府部门及相关机构为委员会提供非常多文件及关键线索，认为相关证据需要在日后的聆讯向公众披露及解释，呼吁相关政府部门及人士毫无保留向委员会提供资料。他透露综合目前分析，已检视一系列结构性问题，形容是既不可接受，亦不容忽视。

陆启康：不会处理针对政府官员的惩处

法官陆启康表示，委员会不会处理个别人士的法律问题，以及针对政府官员的惩处，他形容要在9个月内完成工作有挑战性，但团队会尽力做好。

他又指，听证会会开放予公众人士，如认为相关证据不应公开，可提出在不公开情况下举行该节会议，委员会亦可遮盖文件册部分内容。有意参与者可于2月12日或之前申请，获批者须于2月23日或之前以电邮向委员会秘书处提交证人供词。

法官陆启康表示，听证会将持续进行，但委员会可不时按需要考虑押后听证会。会议以广东话进行，现场设有普通话和英文即时传译。委员会将决定在听证会中作出口供证供的先后次序，听证会亦会安排即时誊写服务，但要在2月27日前向委员会秘书处提出书面申请。

指示会议在11时28分结束，政府代表资深大律师孙靖干表示，将代表房屋局、警方、消防处、民政事务总署等政府部门发言。

现场不得摄影、录音或直播

现场摆设过百张座椅，椅背贴有「不准摄影、录影、录音或直播」字句纸张。

根据今次会议的座位表，今次会议除了委员会主席兼法官陆启康、委员陈健波及欧阳伯权及独立委员会代表律师外，亦有三名政府代表大律师，包括陆栩然、孙靖干、刘逸冲；代表市建局的资深大律师吕世杰、大律师阮文耀；两名置邦物业管理有限公司代表大律师，以及两名代表黄侠然的代表律师。

另外，律政司、竞争事务委员会、廉政公署亦有派员出席。委员会早前分别委任资深大律师杜淦堃、大律师李澍桓、俞匡庭、李俊轩、冯天荣，为代表大律师，另外亦委任罗文锦律师楼为代表律师。

记者：黄子龙
摄影：刘骏轩

