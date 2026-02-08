渔护署侦缉犬队3年破59案 即场示范查旅客行李无失手 署方吁勿误购濒危物种入境

农历新年将至，渔护署提醒市民切勿携带或网购受管制濒危物种入境，署方会于陆路边境管制站和机场使用检疫侦缉犬，进行检查，侦缉犬队同时执行宣传任务，向公众传递打击动物走私讯息。署方又安排侦缉犬进行日常训练示范，包括模拟筛查货车、旅客行李，皆成功完成任务。渔护署同时呼吁勿误购濒危物种制品，常见物品包括花旗参、兰花等。

侦缉犬队三年破59案 参与逾150场宣传讲座

为加强预防动物非法进口，检疫侦缉犬计划于2008年成立，于陆路边境管制站和机场进行检验，包括嗅查走私动物及禽鸟。侦缉犬队亦肩负宣传教育任务，包括到学校举办讲座，透过小册子、网站等宣传打击走私讯息。

现时检疫侦缉犬队有8位成员，位于设有狗房和训练场的打鼓岭行动中心。领犬员和侦缉犬需接受约4个月特定训练，让犬只认识猫、狗、兔子、雀鸟等「目标动物」的气味，侦缉犬发现目标时会立即坐下。通过基本评核及训练后，牠们会到边境管制站和机场等地进行实地训练。

无许可证输入动物进口香港 最高罚5万囚一年

渔护署表示，从2023年至2025年12月，侦缉犬协助破获59宗案件，并参与超过150场讲座及宣传活动。当局提醒市民，根据《狂犬病条例》第421章及《公众卫生（动物及禽鸟）条例》第139章，在没有许可证的情况下输入动物进口香港即属犯罪，最高可被判罚款5万元及监禁一年。

领犬员Raymond指，侦缉犬在繁忙环境中工作，性格需友善冷静，认为拉布拉多犬和比格犬比较适合，因温驯友善、嗅觉灵敏，能有效侦测目标物品，且广受市民欢迎。他表示，侦缉犬退休年龄主要取决于体格及工作能力，一般约8岁左右进行评估，并作决定。

渔护署兽医师（进出口）赖慧明表示，使用侦缉犬进行筛查是国际认可做法，且市民接受程度较高。她指渔护署会与海关展开联合行动，不定时前往各口岸进行检查；为免公众预先知悉行动时间，巡查并无固定规律。

缉犬队示范四项训练 模拟货车、旅客筛查情况

检疫侦缉犬队即场进行四种训练示范，首项为「转盘训练」，侦缉犬须从4个铁罐中，准确嗅出藏有花旗参的目标。侦缉犬Harvey成功嗅闻并坐下示意，随即获食物奖励。领犬员表示，设置多个空罐作为对照，可确保犬只仅针对目标气味作出反应，排除对铁罐的习惯性回应。

第二项示范为「模拟货车货物搜查训练」。货车上货物摆放位置高低不一，领犬员在搜查前须先确认环境安全，再指挥犬只执行任务。当货物堆叠过高、人员无法触及时，领犬员会放松牵绳，指引侦缉犬攀上货堆进行搜查。示范中，领犬员Raymond与拉布拉多犬Loki合作，在高处货箱中成功找出预先藏匿的走私干海马。

第三项为「模拟旅客筛查训练」。渔护署人员布置通关场景并将目标物藏于行李中，由侦缉犬进行辨识。最后的「行李搜查训练」同样模拟了在行李中搜寻目标物的过程，侦缉犬Glen成功完成两项任务。

花旗参、兰花属受管制 渔护署吁勿误购濒危物种制品

此外，渔护署濒危物种保护主任（牌照事务）刘苑容提醒，临近新年，市民外游或网购时需特别留意，切勿购买或携带受管制濒危物种及其制品。根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人在无许可证下进出口濒危物种，最高可被判罚款1000万元及监禁10年。她呼吁市民在外地购买动植物产品前，应确认是否属濒危物种，切勿购买未能确定是否受管制产品，以免误触法例。

渔护署数据显示，去年检获濒危物种的个案宗数达561宗，常见物品包括花旗参、兰花、干海马、沉香制品及鱼翅等，其中涉及非法进口活生兰花的个案达249宗。刘苑容指，近期从内地非法携带或网购兰花入境的情况增加，仅今年1月至2月1日已录得23宗个案。由于临近新年，预计此类情况可能上升。为加强防范，当局将透过多种途径展开宣传教育，包括在往返口岸的巴士上刊登广告、与海关合作派发宣传单张，并在各口岸开展联合执法行动。

记者：郭文卓

摄影：何健勇