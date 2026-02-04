香港国际机场「美狮美高梅高端双城市候机楼」 于澳门正式启用 机管局目标将城市候机楼增至50个

由香港国际机场与珠海机场携手设立的「香港国际机场美狮美高梅城市候机楼」，今日（2月4日）于澳门正式投入服务，以高端双城市候机楼模式打造，由美狮美高梅提供场地及完善的配套设施，并由香港中旅汽车负责跨境交通营运。香港机场管理局行政总裁张李佳蕙表示，未来机场会继续拓展多式联运服务，目标于2027年将城市候机楼数目增加至50个，吸引更多大湾区旅客使用香港国际机场出行。

冀更多大湾区旅客使用香港国际机场出行

张李佳蕙指，香港国际机场多年深耕湾区，将多式联运服务网络，覆盖湾区西岸的核心城市，再从内地进一步拓展至澳门市场。自港珠澳大桥开通以来，经香港国际机场出行的澳门旅客持续增加，高端城市候机楼的设立，将助机场拓展澳门高端客群，进一步提升与澳门的联通。未来机场会继续拓展多式联运服务，目标于2027年将城市候机楼数目增加至50个，吸引更多大湾区旅客使用香港国际机场出行。

对吸引国际游客延长停留时间起积极作用

美高梅中国控股有限公司首席执行官及执行董事冯小峰致辞时表示，新候机楼把香港及珠海机场的值机服务直接延伸至美狮美高梅，让宾客更高效接驳两地机场，跨境出行更顺畅，也进一步强化澳门作为区域枢纽的功能。这对吸引国际游客、延长旅客停留时间具有积极作用，尤其是符合144或240小时过境免签政策的旅客，以往或只是匆匆路过，如今因为值机更便捷，便能以更从容的步伐探索澳门，体验中西融合的城市魅力。

提供多种跨境交通配套

「香港国际机场美狮美高梅城市候机楼」提供自助登记、实时航斑资讯查询等服务，营运时间为每日早上9时至晚上6时30分。候机楼亦提供多种跨境交通配套，旅客可于约 90分钟内经港珠澳大桥直达香港国际机场；亦可于约 60分钟内经横琴口岸接驳至珠海机场，为澳门及周边地区旅客提供更便捷、多元且高效的航空出行选择。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球