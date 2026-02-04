全港17个公众街市空置率达三成以上 东区及葵青成「吉舖」重灾区 一南区街市竟达100%

有立法会议员就街市出租及经营情况提出书面质询，指不少为市民提供日常食品及必需品的公众街市档贩面对加租压力。环境及生态局局长谢展寰回复指，因应市民的消费模式和对公众街市需求转变，食环署近年采取多项措施，优化公众街市的营运环境和管理。

东区、葵青区和元朗区成「吉舖」重灾区

根据回复的数字，食环署现时负责管理辖下95个公众街市。当中36个街市在2025年的空置率逾两成，有17个更逾三成，当中以东区、葵青区和元朗区成「吉舖」重灾区。东区和葵青区分别有7个和5个街市空置率逾两成；元朗区则有3个街市空置率逾三成。而位于南区的赤柱海滨小卖亭空置率更高达100%。

空置率达三成以上的17个街市：

街市名称（按空置率高排列） 2025年空置率 赤柱海滨小卖亭 100% 同益街市 63% 洪水桥临时街市 59% 流浮山街市 52% 和宜合道熟食市场 50% 鲗鱼涌街市 47% 长达路熟食市场 42% 火炭西熟食市场 40% 电气道街市 40% 南朗山道熟食市场 39% 官涌街市 38% 渣华道街市 37% 嘉定熟食市场 36% 柴湾角熟食市场 34% 爱秩序湾街市 32% 四山街熟食市场 31% 正街街市 30%

谢展寰指，食环署一直积极和持份者沟通，探讨进一步善用街市摊档和空间的措施。

政府：食环署积极和持份者探讨善用街市措施

被问到有否考虑善用辖下街市的空置档位，容许网购生鲜冷冻食品公司提供具自助取货功能的智能柜，谢展寰指，食环署一直积极和持份者，包括租户、地区人士、贩商联会和物流服务商等沟通，探讨进一步善用街市摊档和空间的措施，包括增设合适设施以切合市民和经营者需要。

香港仔和九龙城街市部分空间已租作智能柜

他以香港仔街市和九龙城街市为例，食环署已将该街市部分公共空间租予物流服务商设置自助取货智能柜，方便市民取件并带动街市人流。署方去年亦安排有意在街市提供速递收发服务的营运商实地考察，以协助他们物色合适地点设置服务站／营业点。

另一方面，倘若网购生鲜冷冻食品公司有意提供自助取货服务，相关食物包装、运输和储存的运作须符合食物安全、许可证条件和街市营运的要求。食环署会继续以开放态度考虑各项配合社会需要和有助改善公众街市营运的建议。