黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注

社会
更新时间：11:31 2026-02-04 HKT
发布时间：11:31 2026-02-04 HKT

据报，属深水埗区内Band 1中学的香港四邑商工总会黄棣珊纪念中学，有2男1女中五学生上月参加学校的「中山交流团」期间，疑晚上擅自离开酒店、外出饮酒及租住一间房过夜，回港后由同学举报揭发。

黄棣珊中学︱教育局高度关注 要求学校交报告

教育局回复《星岛头条》查询时表示高度关注事件，知悉后即时联络学校跟进。据了解，学校正按校本训辅机制严肃处理涉及个别学生行为的事件，会正式提交报告予教育局，学校并会加强学生的正确价值观和公民意识，教导他们有适切的行为。

黄棣珊中学︱「同学应好好珍惜宝贵学习机会、自律守规」

教育局又指，已提醒学校敦促学生参加学习活动期间须严守纪律，严格遵循相关规则和指引（包括不可擅自离队或离开下榻的酒店），守法守规，亦需明白违规行为会对自己和他人造成的负面影响。同学应好好珍惜宝贵的学习机会，认真投入学习活动，自律守规。任何罔顾个人安全、故意破坏集体纪律的行为均是极不负责任，不但影响校誉，也辜负亲人和社会的栽培和信任。

教育局称，会继续与学校保持联系，提供适切的支援及意见。

 

 

