海港Sir隐瞒警司身份诈骗千万按揭罪成 上诉指申请交贷款代理负责 不排除为赚佣作假

绰号「海港Sir」的警司陈凯港7年前串谋一名前督察，隐瞒警司身份，诈骗逾2600万元按揭贷款。经审讯后，陈凯港被裁定2项欺诈罪成，同案前督察1罪成1罪脱，分别判监6年半及5年。2人不服定罪及判刑，今向上诉庭上诉陈凯港交由代理人协助申请按揭贷款，没有看过申请表格内容，不排除代理为了赚取佣金而作假。法官质疑申请贷款2000多万元，正常情况下申请人必然会细阅申请表格。上诉庭押后半年内宣判。

上诉指不排除贷款代理为赚佣金作假

资深大律师许绍鼎代表被告陈凯港上诉指，案发时陈凯港交由2名代理人协助申请2笔按揭贷款，申请时没有看过申请表格内容。法官彭伟昌明言陈凯港身为时任警司，日常处理不少文件，申请贷款2000多万元，正常情况下申请人必然会细阅申请表格，而涉案表格中填写了陈凯港受雇于「出众资本」，任职总经理，没有申报任职警司，只要陈凯港一看便知失实。

许绍鼎回应指陈凯港案发时已提供所有所需文件，包括银行月结单及粮单，当中显示了陈凯港每月稳定收取警司15万元薪金，而基于陈凯港投资分红协议，陈凯港连月收取「出众资本」非固定分红约24万元，不排除2名代理为了赚取佣金而作假，为免引起注意，方便起见略过警司工作及薪金不提。法官陈庆伟质疑2名代理明知陈凯港任职警司仍作假，如2名代理主要为了赚取佣金，更应申报警司15万元薪金，以确保申请成功。

贷款文件纪录已销毁令案件举证存疑

许绍鼎又指陈凯港到银行开户时，坦诚向银行职员交代自己任职警司，而辩方笔迹专家证明东亚银行按揭贷款申请非由陈凯港签署，获原审法官接纳，因此陈凯港又何需个别向华侨永亨信用财务虚报，隐瞒警司身份。许绍鼎提出2份申请表可能均由他人填写签署，而2名代理作供时均称一概忘记，文件纪录早已销毁，死无对证，许绍鼎认为本案举证存在疑点。

被告53岁陈凯港及51岁商人汪浩毅，被控于2019年5至12月隐瞒陈凯港任职警务处警司，向东亚银行有限公司及华侨永亨信用财务有限公司讹称陈凯港受雇于出众资本有限公司，及陈凯港胞弟陈凯俊受雇于新凯国际贸易有限公司，使东亚银行及华侨永亨批出两笔约2,146万及480万元贷款。

案件编号：CACC111/2024

法庭记者：陈子豪