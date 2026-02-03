Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩︱头奖4600万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！

社会
更新时间：21:34 2026-02-03 HKT
发布时间：21:34 2026-02-03 HKT

六合彩连续五期无人中，多宝奖金累积超过3600万，若一注独中，头奖奖金达4600万。今期六合彩投资额逾9100万元。

今期搅出号码：12、23、27、37、39、42，特别号码：5

根据过往50期资料，被搅出最多的号码为28，共12次；24则被搅出11次；6、15、17、39、44则被搅出10次。

近50期幸运数字

号码 次数
28 12
24 11
6、15、17、39、44 10

17注买齐49个号码

早前有网民分享一种六合彩买法，可以170元买齐49个号码。首先第1至第8注任选48个不重复号码购买八注；第9注则第49个号码及任意的5个号码；第10至第16注，则不使用第9注的5个任意号码，在剩下的44个号码里选不可重复的42个号码购买七注；第17注则在第10至第16注剩下的两个号码再配任意四个号码。

按以上方法，即可用170元购买17注，包括全部49个号码。惟不能确保中奖号码包含在同一注内。

过去10期搅珠结果

期数 日期 搅珠结果
013 31/01/2026 25、30、32、36、47、46
012 29/01/2026 6、9、12、14、35、44、11
011 27/01/2026 7、12、14、25、38、47、15
010 24/01/2026 6、16、17、22、28、48、45
009 22/01/2026 4、9、15、24、27、31、45
008 20/01/2026 1、4、6、9、44、46、27
007 17/01/2026 5、12、15、23、27、42、46
006 15/01/2026 3、6、37、38、39、44、48
005 13/01/2026 14、24、34、38、48、49、27
004 10/01/2026 3、16、20、22、24、37、42

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：

 1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 
地址：大埔广场地下商场七号舖 
中头奖次数：35 

9.上水石湖墟赛马会投注站 
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站 
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数: 30

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
9小时前
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
2026-02-02 18:30 HKT
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
9小时前
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
天气寒冷｜周日再冻过！气温降至13℃ 一日之间降8℃
社会
10小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
法官表明限潘焯鸿下周四前还清69万元否则颁令破产。刘晓曦摄
潘焯鸿遭入禀呈请破产 官限下周四前还清69万元否则颁令破产 潘强调户口仍遭冻结
社会
9小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
13岁女童患胃癌晚期 腹腔满布肿瘤无药医 医生揭竟是父亲这习惯惹祸！
保健养生
4小时前