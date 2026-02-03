27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半

从内地移民来港的27岁地盘散工2023年中午夜，强闯陌生女邻居单位扬言「我想X你」，双方纠缠4小时，事主为免受侵犯，先后向地盘散工扯阴毛、按摩头部、一起看电视和在下腹滴凉茶，期间被告未能勃起强奸事主，自行离开后被捕。地盘散工今早于高院承认1项企图强奸罪，被告录影会面下表明想尽快被捕为过失负责，请求事主原谅，又坦言承受很多压力，尤其是父亲的寄望，无法超越父亲，法官谭耀豪将被告判囚5年半。

强行闯入事主㓥房表明意欲性交

被告连远思承认1项企图强奸罪。案情指，42岁女事主2023年1月起独居于荃湾一大厦A室㓥房，门口只有一道铁闸没有防盗眼，被告案发时为其邻居。同年5月31日午夜，被告猛力拍打事主单位铁闸，事主打开铁闸后，被告以广东话称「我想X你」，事主问被告是否以粗言辱骂，但被告否认并说「我想同你瞓觉」，事主于是立即关门。被告其后再次拍打铁闸，开门后被告再次扬言「我想同你瞓觉」，事主回应指「痴线」，「你再唔走我报警」，关上铁闸，但被告此时用力推开铁闸，强行进入房内。事主尝试阻止及呼救，与被告推撞，被告在扭打中擦伤。

事主反抗不果被逼手淫时扯阴毛

被告双手捉住事主左右上臂，拖入房内，推倒于双层床下层，然后脱下自己全身衣物。事主非常害怕，尝试反抗及向被告说「不」，看到被告尚未勃起便称「你都未得」。事主委曲求全，应被告要求为其手淫，因为不想遭被告侵犯，所以故意用手挤压被告阴囊及扯掉阴毛来使被告疼痛，遭被告伸手推开，之后被告突然站着不动，紧盯双层床上层10分钟。2人其后重复手淫到扯阴毛多次，被告仍未能勃起，事主遂提议为被告付费召妓。被告其后要求乳交，事主回应指被告观看得太多色情物品。

被告向事主摸胸指插阴道

辗转间2人一起看电视数分钟，被告突然指掉失眼镜，找到及戴上眼镜后忽然变得狰狞，脱去事主内外裤，推倒床上，拉起上衣，以全身压住事主。被告左手捉住事主双手，右手抚摸事主胸部，之后将2只手指插入事主阴道，事主疼痛大叫，扭动身体反抗。被告缩手称「你应该有经验，你敷衍我呀」，要求性交遭拒。事主惊慌下决定替被告按摩头部及太阳穴，转移视线。

以阴茎磨擦事主外阴仍无法勃起

之后被告如厕后睡在床上，叫事主坐在身上，事主故意滴了一点中式凉茶在被告腹部上。被告立即将事主推倒床上，用双腿分开事主双腿，双手抚摸事主胸部，再次指插事主，事主呼痛扭身阻止。被告手握阴茎磨擦事主外阴数次，惟因无法勃起未能强奸事主，遂坐起来上半身靠在桌上。被告状欲哭泣，以普通话向事道歉，自行穿回衣服，于凌晨4时离开房间。事主花1小时冷静下来再告知妹妹，妹妹等到场报警。被告3小时后被捕。

被捕后声称无法超越父亲承受压力

被告在父亲陪同下接受录影会面，同意警方指控「非常准确」，想尽快被捕为过失负责，请求事主原谅，并表明会认罪。被告承认案发前2人互不相识，因当晚有需要便决定找事主，被告当时坦言承受了很多压力，尤其是父亲的寄望，惟始终无法完成小目标超越其父亲，声称事主按其要求手淫及轻拍膊头安慰被告，又指事主曾叫被告不要外泄此事，因此不明白事主为何报案。

案发前确诊精神分裂

谭官判刑前引述辩方求情指，被告连远思于内地出生成长，2016年随家人移民来港，与母亲团聚，父母均任职地盘工人。被告中学毕业后，升读广州暨南大学建筑系，同时任职兼职地盘散工，支付一半学费。被告最终于2020年停学，任职地盘散工。辩方交代被告2022年11月迁入案发相邻㓥房，翌年6月获诊断出严重性格及适应问题，其后再确诊精神分裂，惟用药后病情稳定，与案发时信念无关。辩方求情指被告案发时没有使用武器或约束事主，最后没有射精。

事主身心受伤不愿接受创伤评估

谭官交代事主不愿意接受评估，无法索取创伤报告，判刑指本案案情严重，被告深夜强闯事主单位，使用武力与事主推撞，事主多次反抗，表明拒绝不果，被告其后双手抚摸事主胸部，手指插阴，又用阴茎磨擦事主外阴，其时事主正值来经，而被告没有勃起，未能成功强奸事主，期间没有使用安全套。谭官指事件历时4小时，过程令事主受惊，造成胸部及四肢瘀伤，遂以7年4个月监禁为量刑起点，认罪扣减至5年半。

案件编号：HCCC55/2025

法庭记者：陈子豪