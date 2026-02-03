潘焯鸿遭入禀呈请破产 官限下周四前还清69万元否则颁令破产 潘强调户口仍遭冻结

中科监察主席潘焯鸿去年遭大埔区区议员梅政雄入禀呈请破产，案件今于高等法院再提讯。潘焯鸿表明「政府封晒我所有私人及公司户口」，故需委托谢伟俊律师代为处理欠债争议，潘亦指他对涉案近69万元欠款金额有「非常大争议」。高等法院特委法官王鸣峰表示「我俾多次机会你」，要求潘焯鸿在2月12日下午5点前还款$687726.13予梅政雄，便会撤销破产呈请，否则便会在2月13日开庭直接颁布其破产令，亦叮嘱潘焯鸿「你牙齿当金使啦吓」。

潘争议欠款额 称「律师楼讲大话」

债权人梅政雄今年2月24日入禀法庭呈请潘焯鸿破产。根据潘焯鸿早前在法庭聆讯亲口说道，汇丰银行怀疑其帐户有可疑的资金往来或洗黑钱活动，2024年8月起冻结其银行户口，潘亦曾提及本案欠款与潘焯鸿及梅政雄各自旗下公司合约有关。

王官表明涉案欠款金额为$687726.13，谢伟俊律师早前代表潘焯鸿建议，潘焯鸿7日内筹集资金及全数还款，惟梅政雄一方拒绝建议，质疑潘焯鸿「7日内未能转帐可以点」。王官直接询问潘焯鸿对涉案欠款金额有否争议，潘则回应：「非常之大争议！律师楼讲大话！」，潘解释若起初梅政雄已收到40万元还款，根本不存在现时涉案约69万的欠款问题。

官重申潘清还欠款后才会撤销破产呈请

潘焯鸿力陈对方代表律师多次不接电话，又不接受和解建议，更多次改动欠款金额，潘亦怀疑梅计算错误利息。王官起初表示「我俾多次机会你」，建议把案件押后至2月11日再讯，要求潘在2月10日下午5点前全数清还欠款，否则王官翌日将开庭直接颁布破产令。潘即称：「唔得唔得，唔可以咁」，又指「我系愿意俾，但政府依家封晒我所有私人及公司户口」，故他需经律师处理欠款事宜。

潘焯鸿强调他对欠款金额有争议，会考虑另外入禀控告对方，王官则指「你告番佢哋你嘅事，你还完钱之后告番佢地」，另提示潘「你告人都要用律师费，你谂清楚」。王官向潘焯鸿重申「你还完钱，我就撤销破产呈请」，亦提及就算潘争议欠款款项，《破产条例》列明只要债项款额逾1万元，债权人便有权提出破产呈请，法庭亦有权颁布破产令。

官强调「最后一次机会」 潘：你咁讲好伤害我

王官再三强调「依个系最后一次机会」，惟潘即反驳指：「机会？法官你咁讲好伤害我，我俾人屈左$150万，仲要俾人唱㖞」，王官解释他说「机会」一词并没有任何负面含意，亦称涉案款项金额不大，金额为69万元而非6000万元，王官表明若有人因69万而破产，「我都唔想」，「我想社会和谐」。

王官最终行使酌情权，把案件押后至2月13日再讯，潘焯鸿需要在2月12日下午5点前全数清还欠款。若潘在2月12日已清还欠款，2月13日便毋须到庭应讯，王官只会开庭处理撤销破产呈请程序，惟若潘在2月12日未能还款，法庭「好大机会颁布破产令」。潘焯鸿另向王官称：「我仲有成亿元收唔到，政府冻结左我户口」，王官回答：「依样我解决唔到，搞掂咗依单破产呈请先 」。

案件编号：HCB1408/2025

法庭记者：刘晓曦