世界桌球大奖赛明开锣 部分赛程有变动 启德体育园吁观众留意最新安排

世界桌球大奖赛（World Snooker Grand Prix）明日（3日）起至8日于启德体育园举行，园方提醒，因应赛程更新，部分赛事将有改动，观众入场前应查阅入场条款，并预先计划交通路线，以确保观赛顺畅。

部分赛事提早 设换票安排

世界桌球大奖赛明日开锣，惟因应德国桌球大师赛的最新赛程，更新了部分球手行程，涉及2月3日及4日的8个场次，其中3场将提前一日举行。

主办方「F-Sports」公布，在2月1日晚上8时前已购买相关场次门票的观众，可凭原有门票按原定时段入场，并到启德体艺馆习艺坊入口旁的门票换领处，额外换领一张2月3至5日期间任何场次的同等价值门票。详情可浏览官方网站或电邮至 [email protected] 查询。

观赛时应保持安静免走动

园方提醒，入场人士须遵守场地规则，不得携带任何塑胶、玻璃或金属容器，以及罐装、瓶装饮品、水樽、外来食品及饮料。场内不准饮食，有需要的观众可到体艺馆地下大堂。比赛期间，观众应保持安静及避免走动，并按工作人员指示进出场地。若观众需于离场后再次入场，必须在出入时向职员出示并扫描门票。

此外，主办方今年首设免费开放的运动嘉年华「F-Sports Club」，提供桌球、匹克球及乒乓球等多项运动体验。已购买纪念品的观众，需使用临时储物架或启德零售馆内的电子储物柜暂存物品。

园方建议观众预先计划回程路线，留意公共交通工具的营运时间。

港铁 ： 东铁线（经大围站往罗湖）：宋皇台站尾班车将于晚上10时59分；启德站尾班车将于晚上11时01分开出。 屯马线（往屯门）：尾班车将于凌晨0时25分（宋皇台站）及0时23分（启德站）开出。 屯马线（往乌溪沙）：尾班车将于凌晨0时53分（宋皇台站）及0时55分（启德站）开出。



注：体艺馆停车场及的士上落客区将如常开放。