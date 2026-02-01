Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗淑佩：有信心今年旅客人次突破5000万 国家吁勿游日 旅客或转为访港「避寒」

社会
更新时间：12:39 2026-02-01 HKT
文体旅局局长罗淑佩今日（1日）在电视节目《讲清讲楚》表示，有信心2026年全年访港旅客突破5000万人次。农历新年将至，罗淑佩指，由于圣诞节和春节相隔得较长，加上内地春节黄金周长达8至9天，故对农历新年旅游市道感乐观。

国家呼吁民众勿赴日本 香港或受惠

国家近期再度呼吁民众不要去日本，被问到内地客会否因而转来香港，罗淑佩认为，地缘政治、国家政策的确会令香港有一定程度上受惠。此外，内地部分地区天气不佳、有风雪，或使他们觉得「不如来南方、来香港」。 

渔护署多了同事停止休假 农历年驻守热门景点

罗淑佩又指，自从落实了初二烟花汇演后，新春预订酒店数目有一波上升，不少旅客或为「舒舒服服、佗佗佻佻」地看烟花，会逗留在香港过夜。至于生态旅游或者山径，她也了解到渔护署很紧张，包括加强一些景点的清洁、管理，指相信会多了同事停止休假，加派人手在假期期间驻守热门景点。而油麻地警署亦会在新春期间延长开放时间。

罗淑佩又介绍今年花车巡游，例如国泰庆祝80周年；马会为庆祝马年将有马形吉祥物；旅发局新增以「启德主场馆」为主题的「一拖一」花车；麦当劳庆祝50周年；并加入Labubu等受欢迎的IP。

她指政府和旅发局不断扩充景点、而盛事同样对吸引旅客很重要，包括马术、桌球世界赛、乒乓球及羽毛球大赛将会继续；七榄将迎来50周年；剑击世界赛定于7月举行；预计2026/27年将有许多巨星在香港办跨年演唱会；并探讨扩充马拉松的可能性。

承载能力方面，罗淑佩表示2017年时，当时本港可接待一年五、六千万人次，而近年新增很多景点，故不担心接待能力。她认为重点在于提升旅客体验，现时全港约有9.4万酒店房间，未来三年会增加约4,400间房间供应，相信能进一步增加接待能力。

