金价暴跌｜有市民认为价格未见底 暂不急于入市 若再回落会考虑增持

金价暴跌，曾低见每盎司4,683美元，一度下挫12%，是自上世纪80年代初以来最大单日跌幅；自日前5,595美元历史高位计，曾挫16%。白银单日更出现36%的记录性跌幅。《星岛头条》记者今日傍晚到大围一家商场的金舖观察，发现人流一般，偶尔有市民入店询问。有市民认为价格未见底，所以暂时不会急于入市。亦有市民特意到金舖了解最新价格，指若价格再回落，会考虑寻找合适价位增持。

市民: 金价未见底 暂不急于入市

市民陈先生表示，近期市况波动，虽然想购买黄金，但金价急跌反而令他有所犹豫，认为价格未见底，所以暂时不会急于入市。他认为黄金属长线保值工具，短期波幅过大，风险较高，因此暂时不会购买，宁愿再观察市场走势，待市场回稳后才作决定，「买金不是看一日的升跌，而是要长期观望。」

相关新闻:

黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」

市民梁太认为，金价急挫为长线投资者提供较佳入市时机。她今日特意到金舖了解最新价格，指自己通常习惯在低位增持，金价下跌更增加了她购买意欲，认为黄金长远具保值能力，并透露若价格再回落，会考虑寻找合适价位增持。

记者：蔡思宇

摄影 : 何健勇