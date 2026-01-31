周大福 X CHIIKAWA联名系列第二弹开售 大批粉丝排队抢购

周大福 X CHIIKAWA联名系列第二弹今(31日)日开售，吸引大批粉丝排队。

周大福 X CHIIKAWA第二弹联名系列特别将治愈力化作「新年彩蛋」饰品，今日起于尖沙咀 K11 Art Mall、九龙湾德福广场及旺角新世纪广场等3间指定分店优先发售，而凡购买 CHIIKAWA 系列产品满3,500元，即可获赠限量 ​内含贺年对联及利是封一盒的「CHIIKAWA 新春福袋」。

Chiikawa 三大主角吉伊卡哇、哈奇喵、乌萨奇组团，今日更闪现周大福尖沙咀 K11 Art Mall门市，与粉丝们见面拍照。今早所见于尖沙咀 K11 Art Mall、九龙湾德福广场及旺角新世纪广场三间分店门外，一早已有大批粉丝排队等待抢购，场面墟冚。

CHIIKAWA见面拍照体验

日期：1月31日(星期六)

地点：尖沙咀K11 Art Mall 分店

时间：下午2时至2时30分：下午3时至3时30分；下午4时至4时30分；下午5时至5时30分（每场30分钟），每场体验名额限30组，每组参与人数上限为4人

方法：凡购买任何CHIIKAWA系列产品，即可换领「CHIIKAWA见面拍照体验」一次。

周大福 X CHIIKAWA系列第二弹

发售日期：2026年1月31日 早上11时起

优先发售分店：周大福尖沙咀K11 Art Mall分店、九龙湾德福广场分店、旺角新世纪广场分店