香港音乐剧节2026｜作曲组优胜作品首演 歌曲灵感来源自《歌声魅影》

社会
更新时间：12:48 2026-01-31 HKT
发布时间：12:48 2026-01-31 HKT

香港首个大型音乐剧盛事「香港音乐剧节2026」（1st Hong Kong MusicalCon 2026） 于 2026年1月11日至2月8日在香港西九文化区举行。当中作曲组优胜作品名为《My Voice, Your Score》，由邝颂芝（Michelle Kwong） 作曲、作词，并由她的爸爸邝子平（Jimmy Kwong）编曲，并于日前就作品进行首演。

《My Voice, Your Score》的歌词刻画了一位歌者的艺术旅程，更是一首献给上天的感恩赞美诗。创作灵感源自《歌剧魅影》，当剧中女主角克莉丝汀·戴也（ Christine Daaé ）向导师歌唱时，作曲家反思：「谁才是我真正的音乐导师？」

My Voice, Your Score的歌词。
「香港音乐剧节2026」作曲组优胜作品为《My Voice, Your Score》，由邝颂芝作曲、作词。
「作曲/作词者邝颂芝（Michelle），及编曲者邝子平（Jimmy）在第一届香港音乐剧节比赛创作组中父女档凭借作品《My Voice, Your Score》获奖，刚于西九龙文化区自由空间完成首演！

有关的反思化作了《My Voice, Your Score》全曲的核心概念——「This is how I see You, now I finally know: You are the Composer, and I follow where You go.」（如今我终于看清：祢是那作曲家，我愿跟随祢的脚踪。）

歌者献唱时亦带著感恩的心，感谢上天赐美妙的声音，亦自知天赋非为了荣耀自己，而是为了回应那更高的呼召。歌词流露出歌姬对未来的热切期盼，纵然前路未明，她仍选择将一切交托，深信生命的乐章由那位伟大的「作曲家」亲自谱写。

曲名《My Voice, Your Score》亦蕴含双重深意：在灵性上，象征歌者顺服于神圣计划（Divine Plan）的乐谱；在个人层面上，则纪念了这首歌曲独特的诞生——由女儿谱写旋律，父亲执笔管弦乐编曲，父女同心，以音乐献上最深的感谢。
 

