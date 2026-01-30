传媒转型大奖︱星岛新闻集团夺13奖 《星岛头条》荣膺十大杰出传媒

香港互动市务商会第10届「传媒转型大奖」颁奖典礼暨周年晚宴昨日（29日）举行，星岛新闻集团荣获多个奖项，其中《星岛头条》勇夺十大杰出传媒、报章类别「应用程式」金奖、「整体」银奖，以及「网站」铜奖；《东周刊》夺得杂志类别「网站」铜奖、「社交媒体」铜奖；《The Standard》夺得英文媒体类别「网站」、「社交媒体」、「应用程式」，以及「整体」的铜奖；《头条日报》获报章类别「应用程式」银奖。

另外，「Oh!爸妈」获整体亲子资讯大奖，《JobMarket求职广场》则夺得整体教育及职涯资讯大奖。

总分最高荣获「十大杰出传媒奖」

「传媒转型大奖」旨在表扬过去一年在运用科技转型、以创新方式传递新闻和资讯上表现 出色的本地媒体机构，并按媒体生态变迁持续优化奖项评审。来自八所本地大专院校市场行销、数码行销及新闻学的学者组成专业评审团，就本地不同类别的媒体机构在数码转型方面的表现进行评审。评审团就报章、网媒、杂志、电视、电台及英文媒体六大类别，以资讯创新及创意应用、跨媒体兼容性、能否充分使用数码营销、促进业务扩展、用户体验以及读者互动等准则作出专业评分，选出各类别于「网站」、「应用程式」及「社交媒体」三大范畴的金、银、铜奖得主，总分最高的十间媒体则会荣获「十大杰出传媒奖」。

为更全面表扬专注在不同内容领域的优秀媒体，本届增设三个范畴奖项，包括「整体医疗及健康资讯大奖」、「整体亲子资讯大奖」及「整体教育及职涯资讯大奖」，以肯定在健康、亲子及教育等资讯范畴表现突出的媒体平台。

蔡杰铭：政府积极推动产业升级转型

主礼嘉宾、创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭致辞时表示，AI及大数据分析等数码技术持续重塑媒体生态，特区政府一直积极推动产业升级转型，尤其重视以科技服务市民、回应社会需求。政府将继续与各界携手，积极推动数据流通与技术应用，让市民能享受到更全面、更快捷、更安全的资讯服务。

香港互动市务商会会长方保侨表示，今年不止是传媒转型大奖的十年里程碑，更是贴合时代步伐、鼓励传媒行业反思转型的关键时机。今届大奖以「闪耀前行，续写新章」为主题，期望勉励业界在AI新时代，以积极、审慎及专业的态度拥抱变革，从挑战中寻求突破，视转型为持久战，续写更精彩闪耀的下一个十年。