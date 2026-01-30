石门安景街樱花打卡潮 「粉红隧道」被指又窄又少？ 网民直呼：照骗

每年二至三月是香港樱花的盛放期，其中沙田石门的安景街公园更是本地热门赏樱地点之一。今年花期较往年略为提早，吸引不少市民前往观赏「打卡」，并在社交媒体上分享照片。然而，部分上传的影像被指有「照骗」之嫌，有网民指出园内樱花规模其实不大，花树数量有限，加上现场游人众多，实际景致远不如网上图片。

网民形容为「粉红隧道」

踏入樱花花期，网上关于安景街樱花的「美照」迅速涌现，拍摄者以极近角度拍摄，或巧妙运用低角度仰拍，并配上「爆开」、「满开」等描述，更有网友将公园内的小径形容为「粉红隧道」，声称「随手用手机低炒，就已经可以影到成个画面都系粉红色！画面超唯美」。这些贴文在社交媒体上形成洗版之势，不少市民被吸引前往打卡。

但与此同时，也有网民分享了公园樱花的全景图片，显示园内实际只有寥寥数棵樱花树，规模并不大，花开也未有如照片中那般密集。现场游人众多，树下挤满拍照的市民，实际景观与社交媒体上流传的「粉红隧道」形象相差甚远，更有网民直言「照骗啊师父」，亦有网民指，该处樱花数量未如照片所呈现的那么多，「明明𠮶度又窄又少（樱花），你影到好似好长的樱花路咁」。

根据康文署的赏花情报网页资料，园内沿河畔一带种植了超过一百棵樱花树，而石门安景街公园目前的开花指数已达至最高的五分。