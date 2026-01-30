巴士安全带︱强制佩戴要求先删除 陈美宝：法律条文有不足 完善后再提交立法会

强制巴士乘客佩戴安全带法例持续引起不少争议，执业律师、前立法会议员江玉欢在社交平台发文质疑法例条文不清晰，涵盖范围未包括2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士。据了解，运输及物流局正考虑包括暂缓法例，亦可立即修例，甚至撤回条例等方案，但面对社会普遍争议声音，当局要慎重考虑，以免影响市民。运输及物流局局长陈美宝、常任秘书长丘卓恒，联同运输署署长李颂恩会见传媒，交代最新安排。

不会有法定要求搭巴士要扣安全带

陈美宝表示，因应外界对条例适用范围的疑问，经咨询律政司法律意见，认为条文在技术上有不足之处，未能完全反映立法原意，而为清晰起见，会先删除有关条文，完善后再提交立法会咨询。换言之，政府会先删除有关条文，令目前不会有法定要求，乘客在乘坐专营巴士或非专营巴士时，需要佩戴安全带。

她也指，就有关安全带的规定，连日来收到很多意见和声音，表示会一一聆听，借此时重新检视，未来一段时间会以教育和宣传为主，令大家自觉地为保障自身安全而佩戴安全带。

先删除条款是「负责任做法」

就法律条文在草拟上有技术不足，陈美宝承认是不理想的，强调需要尽快修正和补足，同时全面优化整体规定，广纳市民意见，从而达到保障市民安全的目的。

被问到为法例一直无人发现有不足时，她一再重申政府初心是为了保障乘客的安全，故一直以来的解说及宣传，都是希望能让社会清楚明白当局在这方面的想法及初心，而在咨询律政司的法律意见后，的确在法律条文上看到不足之处，未能完全反映立法原意，为了尽快清晰事件，会安排删除相关的条款，刊登宪报后，再呈交立法会省览，认为这是负责任的做法，

她又强调会尽快处理删除条文的工作，亦都会与律政司紧密合作，尽快删除条文，即将现行法例中要求乘客乘坐专营巴士和非专营巴士要佩戴安全带法定要求，予以删除。

法律界立法会议员陈晓峰表示，曾向去年有份审议的议员了解，明白政府的初心及立法原意，是为了更好地保障道路使用者的安全，而修例要求日后所有巴士都必须配置安全带，明白条例上未有正面回应本月25日前登记的巴士，若有安全带是否需要强制佩戴，但强调市民佩戴安全带都是为了保障自己的安全，且难以查明每辆巴士是否属于法例生效后登记的巴士，有一定风险，始终佩戴安全带更有保障。他更称若政府有需要时，会与当局紧密合仍就条例作修订。

江玉欢昨日（29日）在社交平台发文，质疑经修改后的法例，祇适用于2026年1月25日或该日之后首次登记的巴士，令事情再度发酵。消息指，事件已经不再单纯由运输署可以处理，政府高层早上就事件作讨论，正思考应对策略，并就法律条文咨询律政司意见。

较早前，当被问到草拟及审理法律时是否有不足，立法会法律顾问曹志远未有回应。

记者：郭咏欣

相关新闻：

安全带规例只适用于1.25后登记巴士？江玉欢冀政府解说 法律界议员：非直接规管乘客

巴士安全带｜邓炳强：现阶段警方以劝喻及警告为主 强调处事会法、理、情兼备

乘客被困安全带｜城巴称锁扣遭锡纸阻碍 疑涉蓄意破坏将报警 运输署要求交报告

巴士男乘客无法解开安全带 被困逾45分钟 城巴致歉并调查原因

巴士安全带｜运输署：理解市民疑虑 加强宣传研更有效安全装置 回应乘客「宁企不坐」