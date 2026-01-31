六合彩｜$3600万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
更新时间：21:32 2026-01-31 HKT
六合彩连续四期无人中，多宝奖金累积超过2800万，若一注独中，头奖奖金达3600万。今期六合彩今晚（31日）9时30时搅珠，至晚上9时15分截止购买，总投注额逾7010万元。
今期搅出号码: 25、30、32、35、36、47，特别号码 : 46
根据过往50期资料，被搅出最多的号码为28，共12次；6和24则被搅出11次；11、15、17、39、44则被搅出10次。
近50期八大幸运数字
|号码
|次数
|28
|12
|6、24
|11
|11、15、17、39、44
|10
过去10期搅珠结果
|期数
|日期
|搅珠结果
|012
|29/01/2026
|6、9、12、14、35、44、11
|011
|27/01/2026
|7、12、14、25、38、47、15
|010
|24/01/2026
|6、16、17、22、28、48、45
|009
|22/01/2026
|4、9、15、24、27、31、45
|008
|20/01/2026
|1、4、6、9、44、46、27
|007
|17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|006
|15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|005
|13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|004
|10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
|003
|08/01/2026
|15、21、24、40、45、46、13
10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺
由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：
1.中环士丹利街赛马会投注站
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
中头奖次数：47
2.屯门市广场赛马会投注站
地址：屯门市广场第三期地段277号地下
中头奖次数：45
3.荃湾青山道赛马会投注站
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖
中头奖次数：41
4.尖沙咀汉口道赛马会投注站
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
中头奖次数：41
5.上环干诺道西赛马会投注站
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖
中头奖次数：40
6.观塘广场赛马会投注站
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖
中头奖次数：37
7.九龙湾德福赛马会投注站
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖
中头奖次数：35
8.大埔广场赛马会投注站
地址：大埔广场地下商场七号舖
中头奖次数：35
9.上水石湖墟赛马会投注站
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
中头奖次数：35
10.大埔广褔道赛马会投注站
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下
中头奖次数: 30
