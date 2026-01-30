Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜连续四期无人中 明晚搅珠 头奖一注独中高达3600万（附八大幸运号码）

社会
更新时间：16:09 2026-01-30 HKT
发布时间：16:09 2026-01-30 HKT

六合彩连续四期无人中，多宝奖金累积超过2800万，若一注独中，头奖奖金达3600万。今期六合彩将在明日（31日）晚上9时30时搅珠。

根据过往50期资料，被搅出最多的号码为28，共12次；6和24则被搅出11次；11、15、17、39、44则被搅出10次。

近50期八大幸运数字

号码 次数
28 12
6、24 11
11、15、17、39、44 10

过去10期搅珠结果

期数 日期 搅珠结果
012 29/01/2026 6、9、12、14、35、44、11
011 27/01/2026 7、12、14、25、38、47、15
010 24/01/2026 6、16、17、22、28、48、45
009 22/01/2026 4、9、15、24、27、31、45
008 20/01/2026 1、4、6、9、44、46、27
007 17/01/2026 5、12、15、23、27、42、46
006 15/01/2026 3、6、37、38、39、44、48
005 13/01/2026 14、24、34、38、48、49、27
004 10/01/2026 3、16、20、22、24、37、42
003 08/01/2026 15、21、24、40、45、46、13

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：

 1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 
地址：大埔广场地下商场七号舖 
中头奖次数：35 

9.上水石湖墟赛马会投注站 
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站 
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数: 30

