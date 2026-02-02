《我要赞佢》千人同写「福」字创世界纪录 蔡加赞：让赞美成习惯 在校园社区发放正能量

为传扬善心、凝聚社会正能量，星岛新闻集团《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」(下称计划)，上周六（31日）举办「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」年度旗舰活动。当天有1142名最值得表扬的学生「我要赞佢大使」、校长、老师及嘉宾聚首一堂，一同挥笔书写「福」字，获确认成功创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录。

活动假香港浸会大学附属学校王锦辉中小学礼堂举行。主礼嘉宾包括教育局局长蔡若莲、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩，以及星岛新闻集团主席蔡加赞，共同见证这项世界纪录诞生。

3局长参与 见证纪录诞生

各人准备就绪后，三位局长即席挥毫书写「福」字，台下的「我要赞佢大使」及一众校长亦全情投入，部分学生除了专注写字，更在红纸上添绘生肖图案等吉祥纹样，创意盎然，让人眼前一亮。有学生表示，自从得知要以书法笔写「福」字创世界纪录，早在家中反复练习。

1142人写「福」字创纪录 学子振奋

其后，在世界纪录协会高级认证官 Michael Vincent Heister见证下，全场参与者在同一时间，使用书法笔在红纸上写下「福」字，经过认证，终以1142人成功创下「最多人同时写『福』字推广赞美文化」的世界纪录壮举，部份莘莘学子振奋不已。

星岛新闻集团主席蔡加赞致辞时指出，所有获得嘉许的学生用行动证明，优秀不仅体现于学业成绩，更在于日常生活中乐于助人的善心，一句鼓励、一次帮忙，都能为身边人带来温暖。

他强调，《我要赞佢》计划的初心，从来不是要寻找完美无缺的模范，而是推动赞美文化，学习看见别人的好、欣赏彼此的不同，让赞美成为一种习惯，在校园和社区发放更多正能量。

活动司仪冯盈盈亦分享自身经历，她谈到当选港姐后加入演艺圈，其后重返香港大学修读营养学硕士的决定，曾面对外界质疑能否在事业与学业之间取得平衡，最终顺利毕业并赢得掌声。她深切体会到，真诚的赞美不仅是对个人付出的肯定，更能转化为强大的正向能量，激励人在挑战中坚持前行。

星岛新闻集团将把学生亲笔书写的「福」字制成新春挥春，于农历年前随部分《头条日报》赠予读者，并派发至全港300间参与学校及社区，希望让这份祝福转化为社区关怀，实现「福」到万家，将祝福传遍香港。

此外，活动亦向学生派发特别设计的「种子卡」，可栽种出象征正能量的太阳花，期望学生透过栽种过程，体会到生命与环境的连结，从而培养环保意识。

「我要赞佢大使」过去一年积极投入社区服务，星岛新闻集团曾联同多区关爱队举办多场关怀活动，身体力行地向社区传播正能量。

校长：营造团结正向社会氛围

参与活动的香港资助小学校长会主席陈淑仪校长说，赞美别人看似微不足道，但生活中处处有值得肯定的细节，只要有人看见并给予赞赏，便能成为生命中的小亮点。她指《我要赞佢》计划正好引导学生重新思考感恩的意义，营造团结正向的社会氛围。

香港初等教育研究学会主席陈瑞良校长指出，在日常交往中，人们常受「立场先行」的主观判断所限，不自觉形成偏见，赞美文化则是开启和谐人际关系的关键钥匙，乐见《我要赞佢》计划从小培养学生赞美习惯，建立正确的人际观。