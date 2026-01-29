维修工程围标｜最高罚则欠阻吓力 田北辰促刑事化：违法者视为「睇赔率嘅赌博」
竞委会搜查14间工程承办商及顾问公司的办公室等地，发现有关公司涉嫌于全港17个屋苑及大厦的维修工程招标期间，从事围标等反竞争行为，初步估计相关合约总值约7亿港元。实政圆桌召集人田北辰今（29日）在社交平台表示，经过宏福苑火灾「血的教训」，极力支持竞委会大力执法，惟认为现时的法律工具远远不够，需加快修例，将围标行为刑事化。
围标行为最高罚则仅罚款 对不法分子阻吓力「近乎零」
田北辰指出，现行《竞争条例》对围标行为的最高罚则仅为罚款，对谋取暴利的不法分子阻吓力「近乎零」。他从生意人角度分析，指违法者将围标视为「一场睇赔率嘅赌博」，即使10次中被检控一次，最大效果是罚钱，只会被视作「赢九次输一次」，变相是「外围赌博市场」。
庄豪锋将在立法会继续推动修例
田北辰强调，围标不仅导致业主金钱损失，更可能引致工程质素问题，后果「绝对系人命关天」。他认为，不应待问题导致人命伤亡才以其他法例追究刑责，而应「一证实围标就要坐监」，令违法者不敢当这是一场赌博。
田北辰表示，实政圆桌一直要求将围标行为刑事化，并注意到大律师公会都提出研究相关议题。他亦指，党友庄豪锋将在立法会继续推动修例，并期望律政司及法律界尽快行动，以最有效的工具打击围标。
