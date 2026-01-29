机场樱花园．多图︱面积扩至3万呎 情人节前一周最靓 料3月后仲有花睇（附花期/交通）

【香港樱花/机场樱花园/赏樱】春天是赏花旺季，除了远赴外地赏樱，栽种160棵樱花树、免费开放的东涌赤𫚭角机场樱花园，亦可满足港人打卡拍照愿望。机管局机场运行执行总监姚兆聪表示，首批樱花将于未来两周盛开，情人节前一周「最靓」，「睇埋个蓝天，预个天系蓝，影相特别靓」。他又预告，樱花园将继续扩展，「有第四五六七期 ，我们希望可以像储钱一样，每年加3、40棵，希望10年后几百棵树在机场盛开。」

机场樱花园︱过去两年逾20万人次参观

今年樱花园扩展至第三期，姚兆聪说，园区面积已达3万呎，有160棵樱花树，形容是「机场城市」整体绿化一部分，「希望将来机场除了是来搭飞机的地方以外，都是香港人周末休闲，成为一个香港的景点」。樱花园过去两年逾20万人次参观，料今年参观人次逾10万。

3月仍会开花 市民无需急于前往

姚兆聪指，往年樱花园人流较集中在周末，今年首批樱花将在未来两周盛开，其余樱花则料3月后开花 ，呼吁参观人士无需蜂拥而至。他续谓，机管局会与机场警区共同控制人潮，今年亦已开辟道路，便利市民由东涌地铁站步行至樱花园，「（路程）少了差不多200米，当然更加快，更加安全。」

记者下午目测，樱花园约有2、3成樱花树开花，仍吸引零星市民到场先睹为快。与朋友一起散步的戴小姐表示，本港难得有自己的樱花园，为此感到骄傲，「黄昏来好靓，因为这里是海边，尤其看到『咸蛋黄』，超靓」。她又认为，樱花园扩展后，景观更漂亮，「 迟点如果盛开，我们会再过来看多一次。」

最佳赏樱期：

首批樱花盛开：2月1日至14日

最靓：情人节前一周（2月1日至2月7日）

其余樱花则料3月后开花

樱花园前往方法：

「S」巴士路线：从东涌巴士总站乘搭往机场方向巴士路线 S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，于飞机燃料库站下车，然后向油站方向沿观景路步行前往。

「E」巴士路线：从市区出发，乘搭往机场方向巴士路线E11、E11A、E21、E21D、E22、E22A、E23或E23A，于赤𫚭角南路站下车。

步行：从东涌港铁站出发，行经达东路，然后沿顺东路往赤𫚭角南路继续步行，约需20分钟；或从东涌港铁站出发，行经缆车站后，沿赤𫚭角南路继续前行约15分钟后到达。

记者：萧博禧

摄影：吴艳玲