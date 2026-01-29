Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜$2600万头奖搅珠结果出炉 入嚟对冧把！

社会
更新时间：21:34 2026-01-29 HKT
发布时间：21:34 2026-01-29 HKT

由于六合彩连续三期无人中，多宝奖金累积至1900余万，若一注独中，头奖奖金达2600万。今期六合彩今晚( 29日)搅珠，截止售票时间为晚上9时15分，总投注额逾6244万元。

今期搅出号码 : 6、9、12、14、35、44，特别号码 : 11

根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目有2个，分别是24及28，搅出12次，其次为6、11、15及17，各搅出10次。

《花木兰》配乐因一句歌词爆红

据台湾网友在社交平台Threads的帖文，指在尾牙或抽奖前反复播放迪士尼动画《花木兰》的配乐「以妳为荣」，就可以在抽奖活动中奖！网民分享不少中奖经过，包括抽到头奖、现金、电风扇、IPhone 等。

《花木兰》配乐「以妳为荣」为什机会变成中奖神曲？因为国语版中这首歌中有一句歌词是「老祖宗 保佑我」，因此网民笑称是「花家的黑魔法」。

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，最旺投注站分别是：

 1.中环士丹利街赛马会投注站 
地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 
中头奖次数：47 
2.屯门市广场赛马会投注站 
地址：屯门市广场第三期地段277号地下 
中头奖次数：45 
3.荃湾青山道赛马会投注站 
地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 
中头奖次数：41
4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 
地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 
中头奖次数：41 
5.上环干诺道西赛马会投注站 
地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 
中头奖次数：40
6.观塘广场赛马会投注站 
地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 
中头奖次数：37 
7.九龙湾德福赛马会投注站 
地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 
中头奖次数：35
8.大埔广场赛马会投注站 
地址：大埔广场地下商场七号舖 
中头奖次数：35 
9.上水石湖墟赛马会投注站 
地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 
中头奖次数：35 
10.大埔广褔道赛马会投注站 
地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 
中头奖次数: 30
 

