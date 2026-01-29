过去两周接获42宗假招聘广告投诉 私隐公署：全部涉建造业界空缺

年近岁晚，骗徒亦趁节日气氛愈加活跃，利用各式各样的诈骗手法企图骗取个人资料及/或金钱，常见的骗案包括网上交友、网上购物，以及招聘诈骗等。私隐专员公署在过去两星期接获42宗投诉个案，均涉及刊登虚假招聘广告诱骗个人资料，全部与建造业界的职位空缺有关。公署呼吁建筑工友求职时提高警觉，在提供个人资料之前，核实招聘广告及招聘者的真伪，以保障个人资料私隐。

工友忧个资被用作不法用途

私隐专员公署表示，42宗个案中，事主均为建筑工友，他们从不同社交媒体平台及即时通讯软件群组，包括WhatsApp、Facebook以及WeChat群组，留意到招聘地盘散工的讯息，对相关的职位空缺表明兴趣，并向讯息发布者提供个人资料，包括俗称「地盘三宝」的香港身份证、建造业工人注册证及建造业安全训练证明书，即俗称「平安卡」的相片。当中有个案事主亦提供了银行户口号码予讯息发布者。其后，讯息发布者指示个别工友于指定时间在某港铁站出口集合，惟最终没有现身并失去联络。工友担心个人资料可能已被不法分子滥用或作其他非法用途，故向私隐专员公署作出投诉。

私隐专员公署提醒求职四项防骗要点

私隐专员公署接获有关投诉后，已按既定程序跟进个案。公署提醒市民，透过社交媒体平台及即时通讯软件群组求职时应注意4个事项，以保障个人资料私隐。一是核实招聘者或中介身分，尽量透过官方或可靠渠道核实招聘机构或中介的真伪，避免向来历不明人士提供个人资料；二是切勿随意披露个人资料，了解对方收集资料的目的，仅提供必要资料，并在正式获聘前避免提交银行户口号码等敏感资料；三是保留通讯纪录，保留所有与招聘相关的通讯纪录，以便发生问题时追查；四是防骗资讯：留意私隐专员公署、警方或相关机构公布的防骗资讯，以加强防骗意识。

若怀疑个人资料被不当使用，可向私隐专员公署作出查询或投诉，可拨打「个人资料防骗热线」3423 6611，或电邮 [email protected] 。市民若发现其个人资料被盗用并涉及刑事罪行，亦应尽快报警。如有怀疑，可透过「防骗视伏器」搜寻可疑的电话号码、电邮地址、网址等。