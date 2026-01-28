巴士安全带︱黄仕进：强制佩戴与大埔车祸报告建议不相关 称有安全带不用反沦摆设

巴士乘客强制佩戴安全带新法例引起争议，对于大埔巴士车祸报告中并无提出强制巴士安装安全带和强制乘客佩戴安全带，以及有意见认为巴士企位安全问题更大，交咨会主席黄仕进认为，新例与报告有否建议不大相关，安全带对保障乘客安全没有争议，「唔需要争论报告有否建议」，而政府现有与巴士公司研究在巴士扶手和地毡方面，增加巴士企位的安全，但认为企位的安排不应影响座位安全带保障安全的事实。

任何事物都有磨合期

他又指，安全带是一个好好的设施，若乘客不使用，反成为摆设。他又指，过往私家车、的士强制佩戴安全带的法例实施时，亦遇到反弹，但现时市民已成习惯，而巴士乘客每天有数百万人次，不可能即时改变所有人习惯，任何事物都有磨合期，希望立法后市民知道使用安全带对其安全有保障，并相信警方的执法行动会适当。

法例是否咨询不足 黄仕进：唔会咁睇

对于法例是否咨询不足，黄仕进表示「唔会咁睇」，他指法例通过前已经一定讨论，不同持份者和立法会议员均有参与，但法例通过到正式生效之间有时间差，反对者再次发声，但不会因此要再作咨询。但他相信，政府每天都会收到市民就政策的意见。

他续称，安全带保障乘客无从争辩，尤其是巴士，过往有多宗意外涉巴士，更包括翻车，如无安全带，会将乘客抛离座位，甚或抛出车外。他形容，安全带是很好的设施，如市民不使用，不会发挥其功效，现时很多巴士都有安全带，属于幸运，希望市民好好珍惜巴士安全带这项设施。

另外，政府建议修订《道路交通（驾驶执照）规例》，将商用车司机提交体格检验证明书的年龄门槛由70岁降低至65岁，并缩短其驾驶执照有效期，由3年减至1年，即「一年一检」方可续领牌照。政府亦同时建议提高商用车司机视觉能力的要求，以涵盖「视力」和「视野」，并增加例如听力等要求。

黄仕进表示，大部分司机均可通过测试，只有部分例如眼镜度数不准确的小问题，属容易更正，而「一年一检」更频繁检查，可鼓励司机关注体格，及早接受治疗，令身体更健康，使其工作年龄加长。

记者：曾伟龙