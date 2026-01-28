合约实习牙医疑多次擅阅览他人医疗纪录 涉16人 衞生署: 已转介执法部门刑事调查

衞生署今日（28日）表示，一名按非公务员聘用条款聘用的合约实习牙科医生怀疑未经授权阅览他人的医疗纪录，署方已转介执法部门进行刑事调查。若证实有违法违规行为，衞生署会按既定程序严肃跟进。

实习牙医曾多次在未经授权下 擅自阅览非其病人医疗纪录

衞生署早前接获电子健康纪录申请及咨询中心转介一名市民的查询，关注为何其最近在未有使用衞生署服务的情况下，收到短讯指出其医健通纪录被衞生署医护人员阅览。衞生署即时展开调查，初步发现一名合约实习牙科医生曾多次在未经授权下，透过学童牙科诊所的临床医疗信息管理系统及医健通擅自阅览并非其病人的医疗纪录，共涉及16人，涉事的合约实习牙科医生报称该16名病人是其认识的。

衞生署为实习牙科医生安排为期两星期的入职培训时，已向他们清楚讲解必须严格遵守的专业操守和行为守则。资料图片

衞生署已向个人资料私隐专员公署、电子健康纪录专员和香港牙医管理委员会（牙管会）报告事件，并已通知受影响的人士。有关合约实习牙科医生已被暂停职务。

根据《牙医注册条例》（第156章），本地牙科毕业生须经过实习才可在香港正式注册。引入实习要求，旨在让本地牙科毕业生加强于实际工作场景的临床经验，从中熟习香港的执业情况，并增进与病人沟通的技巧，以确保他们除了掌握专业知识外，亦具备纯熟手艺及专业态度，能在不同状况下作出临床判断，有效应付执业牙医的工作需要。



衞生署为实习牙科医生安排为期两星期的入职培训时，已向他们清楚讲解必须严格遵守的专业操守和行为守则，而在实习期内由香港大学牙医学院为实习牙科医生定期安排的专业发展课程内容亦涵盖牙医应有的专业责任及道德操守，以及保障病人的个人资料的相关法例。因应今次事件，香港大学牙医学院将会加强牙科学生及实习牙科医生在资讯科技安全方面的相关培训。



为避免同类事件再次发生，衞生署将会检讨及优化现有的内部系统安全措施，并已督促所有员工及医护人员，必须严格遵守衞生署制定的资讯科技保安及医护人员使用医健通的内部指引，确保他们充分理解保障病人个人资料的重要性。



根据衞生署制定的内部指引，医护人员在取览病人的电子健康纪录时必须注意保护病人私隐及遵守相关法例，包括《电子健康系统条例》（第625章）。同时，医护人员必须在获得病人的同意，并符合「有需要知道（Need to Know）」及「病人正接受其护理（Patient Under Care）」的原则下，才可取览载于任何衞生署的临床医疗信息管理系统及医健通内的医疗纪录。有关指引与医健通所颁布的实务守则一致，并规定所有医护人员在申请医健通户口前必须细阅指引，并于申请表格上签署确认已经了解及会遵守相关规定。同时，所有取览医健通所载的电子健康纪录的活动均会被记录，以供核查，有效防范滥用。



衞生署一直十分重视雇员（包括合约员工）的品行操守，有既定机制规管员工的行为及纪律。如怀疑员工涉及不当行为，署方会严肃调查和秉公处理。