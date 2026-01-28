Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日杂志｜内企视港出海关键跳板 料今年「插旗」更进取 新品牌放缓汰弱留强 成功者扩展民生区巩固

社会
更新时间：10:40 2026-01-28 HKT
发布时间：10:40 2026-01-28 HKT

疫后内地品牌攻港成风，至去年迎来第二波浪潮。投资推广署去年共协助560间企业在港开展业务，按年升逾4%。回顾去年相关数据，内地餐饮新品牌增速较首轮放缓，部分品牌因「水土不服」止蚀离场，而成功站稳脚步者则扩展至民生区。与此同时，更多内地服装、美妆及消闲娱乐品牌接力在港「插旗」。地产界分析指，内地企业仍视香港为拓展国际市场的关键「跳板」，预期商家今年将更积极扩大业务版图。

政府在周一（26日）公布「2025年有香港境外母公司的驻港公司按年统计调查」，显示母公司在内地及海外的驻港公司数目，在去年增加至约1.1万间，较前年增加1110间，上升11%；雇用人数高达50.9万人。此外，投资推广署去年共协助560间海外及内地企业在港开设或扩展业务，数目创新高，较前年上升超过4%，当中298间为内地企业，占比超过一半。

「遇见小面」增至15间分店

本报对比投资推广署网站，疫后署方曾协助约35个有开设门市的内地餐饮品牌进港，截至昨日，相关品牌在港现有94间店舖。单比较上述品牌数量，去年新攻港品牌（12个）较前年（18个）少，多以1间分店「试水温」，逾半开设在中环、铜锣湾及旺角等旺区，仅顺德菜品牌「大榕树下」在5个月内扩展1间分店。

「遇见小面」在2024年攻港，现时已有15间分店。 投资推广署网站
「遇见小面」在2024年攻港，现时已有15间分店。 投资推广署网站

前年来港的餐饮品牌则发展各异，部分在港站稳脚步，在民生区扩张，巩固业务。2024年底登港的「瑞幸咖啡」，最初在港同步开设5间分店，现时已扩展至20间，不少分店在民生区，如调景岭、钻石山和小西湾等；同年5月在黄埔设店的「遇见小面」，已增至15间分店，多间分店在民生区，如秀茂坪、北角和慈云山，同时也在科学园及人流较旺的商场开店。茶饮店以9月开业的「霸王茶姬」最具规模，现有11间分店，多开设在商场，另在机场有分店。

有商家成功拓展，亦有店舖结束部分分店止蚀。2023年到港的「柠季手打柠檬茶」由高峰期至少12间分店，现时只拥6间分店；「姚姚酸菜鱼」由高峰期4间分店，只余尖沙咀1间分店。另有其他来港店舖短时间内止蚀离场，如2023年进港的烤肉店「西塔老太太」，首店在去年下半年结业，余下的1间分店被发现贴出法院拍卖通知，变相全面退出本港。

中原工商舖董事总经理潘志明分析指，部分商家过于急进，无奈疫后营商环境较预期逊色，宁愿极速止蚀离场，至现时相关情况已有所缓和。

中原工商舖董事总经理潘志明预期，内地商家今年仍会积极扩大香港市场版图。
中原工商舖董事总经理潘志明预期，内地商家今年仍会积极扩大香港市场版图。

美联旺舖董事江静明坦言，会否「水土不服」关乎品牌的决策。他透露，有内地商家要求业主签1年短期租约，表明租店作为「试点」，故商家有否「落错位」，甚或租金和地段是否相宜，难一概而论。至于个别商场有多个内地品牌进驻，他指，有发展商见租户经营表现理想，也会提供租务优惠，吸引品牌到旗下商场开店。

美联旺舖董事江静明指，不同行业和商店各有定位。
美联旺舖董事江静明指，不同行业和商店各有定位。

此外，去年攻港的品牌更见多元化，有餐饮以外的品牌开设实体店，例如香水品牌「观夏」和「毛戈平化妆品」在铜锣湾和尖沙咀开店，以及服装品牌「BENLAI本来」及「URBAN REVIVO」在旺角和尖沙咀开设门市。

内地香水品牌「观夏」在铜锣湾开店。 投资推广署网站
内地香水品牌「观夏」在铜锣湾开店。 投资推广署网站

「柿柿喜物」旗舰店逾万呎

消闲娱乐方面，有内地品牌加入本港「夹公仔」市场，如「P-kaki Catch柿柿喜物」已在九龙城和将军澳开店，去年底更于九龙湾一商场开设占地过万平方呎的旗舰店。另外，内地卡拉OK连锁品牌「魅KTV」去年初也在中环「插旗」，而另一品牌「星聚会KTV」昨日在铜锣湾及中环连开两店。

值得一提的是，前年来港的「老铺黄金」在金价带动下，去年底两度扩张，现时拥有4间香港门市。

内地品牌「P-kaki Catch柿柿喜物」于九龙湾开设逾万呎旗舰店。 Instagram@kaki_land_
内地品牌「P-kaki Catch柿柿喜物」于九龙湾开设逾万呎旗舰店。 Instagram@kaki_land_
来自北京的「老铺黄金」在去年底两度扩张。 投资推广署网站
来自北京的「老铺黄金」在去年底两度扩张。 投资推广署网站

香港恒生大学知识交流学院副总监邝家麒博士也留意到，有夹公仔店进驻港岛核心地段的高端商场，或与近年零售活动组合（Retail Mix）改变有关。他指，网购在疫后更加盛行，间接导致许多大型店舖或零售商陆续退租，令商场出租率维持低水平，「经济和零售市道的改变，或令商场开始留意夹公仔店，造就了夹公仔店增加。」

他续指，内地品牌来港已成潮流，部分看准商机来港投资。他提到，政策鼓励国企来港，加上中港两地经济越见融合，企业落户香港能够加强知名度和曝光率，故不少商家也视香港为进军海外市场的其中一个目的地，「前往东南亚或欧美市场前，先在香港熟习一下。」

有地产界人士表示，香港仍是内地品牌拓展国际市场的「跳板」，预期内地商家今年仍会积极寻觅新店，扩大版图。

业主如愿减租提升吸引力

潘志明指，现时商店租金没有特别升幅，「第一季有农历年假期，租金仍有压力。」他认为，部分商户会看准时机，及早物色心仪的店舖，拓阔分店版图，「租舖的数量会多一点。」他直言，在香港做生意，员工薪酬、运输费、食材、管理费和差饷也没有减免，只有租金可以调整，亦是吸引商户落户的重要因素，「假设业主愿意减租，自然吸引商户更积极找舖位，这个现象会在2026年一直出现。」

沙田将军澳被称为「小深圳」 续影响周边地区

沙田和将军澳等地区近期有多个内地品牌相继进驻，被称为「小深圳」。有地产业人士指，内地品牌沿铁路拓阔版图，若能应付居民的日常需求下，毋须刻意加上「内地化」的标签。

沙田和将军澳被网民称为「小深圳」，前者有商场吸引最多内地品牌落户，包括「八合里牛肉火锅」、「陈鹏鹏潮汕菜馆」及「蘑界．野生菌石锅鸡」等；后者则有「农耕记湖南土菜」、「瑞幸」及「霸王茶姬」等。惟两个「小深圳」也有褪色迹象，沙田的「北野铜锣烧」及「柠季」在去年中同告结业，将军澳的「Fufuland」进驻半年便退场。

美联旺舖董事江静明指，内地品牌沿铁路开分店拓阔版图，沙田区成功吸引内地商家落户，继而影响石门等周边地区。

石门一带也有「小深圳」之称，中原工商舖董事总经理潘志明补充，该区商场曾开设大量卖蔬菜和冻肉的地舖，也有小食店和按摩店，但他直言，该处是服务附近居民的民生商场，「大家并非追求奢侈品或精致餐饮，而是便利与大众化，买到日常用品便可。」他认为，店舖能反映区域性商场的特色，但毋须刻意贴上「内地化」标签。

记者：仇凯瑭、林家希

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
17小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
22小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
16小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
19小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
13小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
13小时前
04:13
星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！
申诉热话
3小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳「杰我睿」传走数百亿 官方：负责人正沟通兑付︱有片
即时中国
7分钟前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
22小时前