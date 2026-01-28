每日杂志｜内企视港出海关键跳板 料今年「插旗」更进取 新品牌放缓汰弱留强 成功者扩展民生区巩固

疫后内地品牌攻港成风，至去年迎来第二波浪潮。投资推广署去年共协助560间企业在港开展业务，按年升逾4%。回顾去年相关数据，内地餐饮新品牌增速较首轮放缓，部分品牌因「水土不服」止蚀离场，而成功站稳脚步者则扩展至民生区。与此同时，更多内地服装、美妆及消闲娱乐品牌接力在港「插旗」。地产界分析指，内地企业仍视香港为拓展国际市场的关键「跳板」，预期商家今年将更积极扩大业务版图。

政府在周一（26日）公布「2025年有香港境外母公司的驻港公司按年统计调查」，显示母公司在内地及海外的驻港公司数目，在去年增加至约1.1万间，较前年增加1110间，上升11%；雇用人数高达50.9万人。此外，投资推广署去年共协助560间海外及内地企业在港开设或扩展业务，数目创新高，较前年上升超过4%，当中298间为内地企业，占比超过一半。

「遇见小面」增至15间分店

本报对比投资推广署网站，疫后署方曾协助约35个有开设门市的内地餐饮品牌进港，截至昨日，相关品牌在港现有94间店舖。单比较上述品牌数量，去年新攻港品牌（12个）较前年（18个）少，多以1间分店「试水温」，逾半开设在中环、铜锣湾及旺角等旺区，仅顺德菜品牌「大榕树下」在5个月内扩展1间分店。

前年来港的餐饮品牌则发展各异，部分在港站稳脚步，在民生区扩张，巩固业务。2024年底登港的「瑞幸咖啡」，最初在港同步开设5间分店，现时已扩展至20间，不少分店在民生区，如调景岭、钻石山和小西湾等；同年5月在黄埔设店的「遇见小面」，已增至15间分店，多间分店在民生区，如秀茂坪、北角和慈云山，同时也在科学园及人流较旺的商场开店。茶饮店以9月开业的「霸王茶姬」最具规模，现有11间分店，多开设在商场，另在机场有分店。

有商家成功拓展，亦有店舖结束部分分店止蚀。2023年到港的「柠季手打柠檬茶」由高峰期至少12间分店，现时只拥6间分店；「姚姚酸菜鱼」由高峰期4间分店，只余尖沙咀1间分店。另有其他来港店舖短时间内止蚀离场，如2023年进港的烤肉店「西塔老太太」，首店在去年下半年结业，余下的1间分店被发现贴出法院拍卖通知，变相全面退出本港。

中原工商舖董事总经理潘志明分析指，部分商家过于急进，无奈疫后营商环境较预期逊色，宁愿极速止蚀离场，至现时相关情况已有所缓和。

美联旺舖董事江静明坦言，会否「水土不服」关乎品牌的决策。他透露，有内地商家要求业主签1年短期租约，表明租店作为「试点」，故商家有否「落错位」，甚或租金和地段是否相宜，难一概而论。至于个别商场有多个内地品牌进驻，他指，有发展商见租户经营表现理想，也会提供租务优惠，吸引品牌到旗下商场开店。

此外，去年攻港的品牌更见多元化，有餐饮以外的品牌开设实体店，例如香水品牌「观夏」和「毛戈平化妆品」在铜锣湾和尖沙咀开店，以及服装品牌「BENLAI本来」及「URBAN REVIVO」在旺角和尖沙咀开设门市。

「柿柿喜物」旗舰店逾万呎

消闲娱乐方面，有内地品牌加入本港「夹公仔」市场，如「P-kaki Catch柿柿喜物」已在九龙城和将军澳开店，去年底更于九龙湾一商场开设占地过万平方呎的旗舰店。另外，内地卡拉OK连锁品牌「魅KTV」去年初也在中环「插旗」，而另一品牌「星聚会KTV」昨日在铜锣湾及中环连开两店。

值得一提的是，前年来港的「老铺黄金」在金价带动下，去年底两度扩张，现时拥有4间香港门市。

香港恒生大学知识交流学院副总监邝家麒博士也留意到，有夹公仔店进驻港岛核心地段的高端商场，或与近年零售活动组合（Retail Mix）改变有关。他指，网购在疫后更加盛行，间接导致许多大型店舖或零售商陆续退租，令商场出租率维持低水平，「经济和零售市道的改变，或令商场开始留意夹公仔店，造就了夹公仔店增加。」

他续指，内地品牌来港已成潮流，部分看准商机来港投资。他提到，政策鼓励国企来港，加上中港两地经济越见融合，企业落户香港能够加强知名度和曝光率，故不少商家也视香港为进军海外市场的其中一个目的地，「前往东南亚或欧美市场前，先在香港熟习一下。」

有地产界人士表示，香港仍是内地品牌拓展国际市场的「跳板」，预期内地商家今年仍会积极寻觅新店，扩大版图。

业主如愿减租提升吸引力

潘志明指，现时商店租金没有特别升幅，「第一季有农历年假期，租金仍有压力。」他认为，部分商户会看准时机，及早物色心仪的店舖，拓阔分店版图，「租舖的数量会多一点。」他直言，在香港做生意，员工薪酬、运输费、食材、管理费和差饷也没有减免，只有租金可以调整，亦是吸引商户落户的重要因素，「假设业主愿意减租，自然吸引商户更积极找舖位，这个现象会在2026年一直出现。」

沙田将军澳被称为「小深圳」 续影响周边地区

沙田和将军澳等地区近期有多个内地品牌相继进驻，被称为「小深圳」。有地产业人士指，内地品牌沿铁路拓阔版图，若能应付居民的日常需求下，毋须刻意加上「内地化」的标签。

沙田和将军澳被网民称为「小深圳」，前者有商场吸引最多内地品牌落户，包括「八合里牛肉火锅」、「陈鹏鹏潮汕菜馆」及「蘑界．野生菌石锅鸡」等；后者则有「农耕记湖南土菜」、「瑞幸」及「霸王茶姬」等。惟两个「小深圳」也有褪色迹象，沙田的「北野铜锣烧」及「柠季」在去年中同告结业，将军澳的「Fufuland」进驻半年便退场。

美联旺舖董事江静明指，内地品牌沿铁路开分店拓阔版图，沙田区成功吸引内地商家落户，继而影响石门等周边地区。

石门一带也有「小深圳」之称，中原工商舖董事总经理潘志明补充，该区商场曾开设大量卖蔬菜和冻肉的地舖，也有小食店和按摩店，但他直言，该处是服务附近居民的民生商场，「大家并非追求奢侈品或精致餐饮，而是便利与大众化，买到日常用品便可。」他认为，店舖能反映区域性商场的特色，但毋须刻意贴上「内地化」标签。

记者：仇凯瑭、林家希