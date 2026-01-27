逾4000环球政商领袖参与亚洲金融论坛 首设「全球产业峰会」加强金融与产业深度融合

由特区政府及贸发局合办的「第19届亚洲金融论坛」今日（27日）圆满结束，合共吸引来自超过60个国家及地区、超过4,000名金融及政商界领袖参与。两日论坛汇聚超过150名财金官员、多边组织领袖、金融机构及企业代表担任演讲嘉宾，并推出首届「全球产业峰会」，加强金融与产业深度融合，以推动创新与经济发展，为香港新一年在金融赋能下开创新局，注入强劲动力。

嘉宾就多个热门议题踊跃交流

今届论坛的多个环节，包括主题讨论、专题午餐会、早餐会及专题工作坊等均座无虚席，嘉宾就多个热门议题踊跃交流。在论坛首日的专题午餐会上，欧盟执委会前主席兼葡萄牙前总理、高盛国际顾问委员会主席若泽．曼努埃尔．巴罗佐（Dr José Manuel Barroso）就香港在推动区域合作中的关键角色，以及亚洲如何借鉴欧洲经验深化经济一体化发表主题演讲。

财经事务及库务局与上海黄金交易所签订合作协议

在「讨论环节 — 环球经济展望」中，中国国际经济交流中心资深专家委员朱民提到人民币国际化将为香港带来的机遇。于昨日（26日）论坛上，财经事务及库务局与上海黄金交易所签订合作协议，包括建立香港黄金中央结算系统的高层次协作治理架构、开拓实物基础设施协同及市场互联互通新途径等。

贸发局主席马时亨在「全球产业峰会」致辞时表示，「全球产业峰会」呼应今届亚洲金融论坛强调「协力」与「共赢」的主题。香港汇聚全球顶尖企业，是连接中国内地与全球的重要双向枢纽，既助力内地高增长的企业「走出去」，同时协助高增长的外资企业「引进来」内地市场。

论坛其后亦举行亚洲金融论坛伙伴支援内地企业「出海」承诺仪式。峰会期间将举办多场主题论坛，聚焦企业拓展国际市场及吸引外资的最新机遇。「主题论坛 I — 中国内地企业走出去」汇聚多位知名企业领袖，探讨在宏观经济格局的变动下，中国内地企业布局全球市场的策略、面临的挑战与新兴的机遇。

即场投票了解未来科技趋势及资产配置策略

峰会针对一系列高增长、高价值产业举行多场讨论环节，涵盖「生物医药与医疗健康」、「新能源」、 「新消费」、「人工智能与科技」及「机械人」等主题，且嘉宾阵容鼎盛。论坛亦于不同环节进行即时投票，超过七成与会者对今年的全球经济展望中性及乐观，同时最多与会者认为在当前瞬息万变的环球格局下，应优先发展人工智能及人工智能驱动的应用（51.2%），其次为能源转型与可持续发展（20.3%）。

场内举行逾800场对接 线上平台延续成果

论坛期间，贸发局与香港创业及私募投资协会继续合办 AFF Deal-making 环球投资项目对接，今届获280多名投资者、超过600个投资项目参与，共促成逾800场一对一会议，对接环球资金及投资项目。配对服务于论坛结束后将于1月28及29日（星期三及四）移师线上举行，让投资者及项目拥有者可透过网上平台继续进行对接。

今年的「项目投资推介环节」重点展示香港多项具策略性的重要发展项目，包括推动跨界合作与产业升级的北部都会区发展、SKYTOPIA 香港国际机场「机场城市」，以及港深创新及科技园，相关机构代表到现场分享项目的最新进展与投资机遇。

四大焦点专区呈献创新、绿色与投资新机遇

今届论坛的四大焦点展区分别为FutureGreen专区、FintechHK初创专区、InnoVenture专区及全球投资机遇专区，共吸引约150家展商参与。论坛期间亦举行两场圆桌会议，「2026香港国际融资圆桌会议」汇聚来自海外及内地的企业高管，以及香港金融与专业服务界的领袖，共同探讨如何应对不同行业的资金需求；「重点企业聚焦：香港机遇圆桌会议」为有意在香港设立或拓展业务的内地或海外重点企业，搭建与香港金融及专业服务供应商对接的平台。