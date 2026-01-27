巴士安全带︱交咨会支持法例延伸至其他车种 黄仕进：乘客安全应放首位

政府实施强制佩戴安全带新法例，交通咨询委员会主席黄仕进今日（27日）表态支持，指乘客安全应放首位，佩戴安全带可大幅减低交通意外伤亡风险，新例具合理性及必要性。

黄仕进称，交咨会认同乘客出行安全应放在首位，而新法例将现时适用于私家车、的士和公共小巴的要求，延伸至其他车种，能进一步保障乘客。他引用研究数据指，佩戴安全带可将交通意外的死亡和重伤风险，分别降低约四成及七成，并补充强制佩戴是提升使用率的有效方法，而中国内地、澳洲、英国等地亦早已实施类似规定。

强制佩带安全带法例扩至巴士等商用车。汪旭峰摄

汲取大埔公路意外教训

他亦提及2018年大埔公路严重致命车祸，引起社会对乘客安全保障的深刻反思。为避免同类惨剧重演，政府在研究和讨论后实施新规定，具其合理性和必要性。

对于执法，黄仕进乐见警方表示会采取法、理、情兼备的方针，并支持当局在条例生效初期，加强对司机、乘客及业界的宣传教育，让公众明白新规定旨在保障市民安全。