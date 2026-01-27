Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全带︱交咨会支持法例延伸至其他车种 黄仕进：乘客安全应放首位

社会
更新时间：19:05 2026-01-27 HKT
发布时间：19:05 2026-01-27 HKT

政府实施强制佩戴安全带新法例，交通咨询委员会主席黄仕进今日（27日）表态支持，指乘客安全应放首位，佩戴安全带可大幅减低交通意外伤亡风险，新例具合理性及必要性。

黄仕进称，交咨会认同乘客出行安全应放在首位，而新法例将现时适用于私家车、的士和公共小巴的要求，延伸至其他车种，能进一步保障乘客。他引用研究数据指，佩戴安全带可将交通意外的死亡和重伤风险，分别降低约四成及七成，并补充强制佩戴是提升使用率的有效方法，而中国内地、澳洲、英国等地亦早已实施类似规定。

强制佩带安全带法例扩至巴士等商用车。汪旭峰摄
强制佩带安全带法例扩至巴士等商用车。汪旭峰摄

汲取大埔公路意外教训

他亦提及2018年大埔公路严重致命车祸，引起社会对乘客安全保障的深刻反思。为避免同类惨剧重演，政府在研究和讨论后实施新规定，具其合理性和必要性。

对于执法，黄仕进乐见警方表示会采取法、理、情兼备的方针，并支持当局在条例生效初期，加强对司机、乘客及业界的宣传教育，让公众明白新规定旨在保障市民安全。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
7小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
10小时前
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
8小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
一道木门$18,000！屯门公屋惊现「天价」装修报价单 网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
屯门公屋惊现「天价」装修报价单：一道木门$18,000！网民踢爆「魔鬼细节」：摆明当你水鱼｜Juicy叮
时事热话
5小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
7小时前
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
9小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
10小时前