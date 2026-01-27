Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

花车巡游2026︱新春花车汇演年初一上演 Labubu花车瞩目登场 非遗英歌舞来港献技

更新时间：16:50 2026-01-27 HKT
发布时间：16:50 2026-01-27 HKT

【新春花车2026/年初一】旅发局今年继续为市民带来贺岁花车巡游，「国泰新春国际汇演之夜」在农历大年初一（2月17日）晚上，于尖沙咀一带举行，为新一年打响头炮。12辆花车及46支表演团队接连亮相，当中包括法国梦幻之马呈献巨型夜光马表演，及曾于春晚亮相的中国普宁富美青年英歌队。旅发局花车会以「盛事之都 环球欢聚」为主题，采「双花车」形式展示，主车以多个Q版盛事造型的马仔吉祥物装饰，副车则设计成启德体育园主场馆，展示香港「盛事之都」魅力。

花车汇演以「福运全城」为主题

旅发局主席林建岳致辞时表示，「新春国际汇演之夜」已经举办30年，经过各界多年来的努力，已成为世界级盛事，每年吸引不少旅客参加。他指，今年花车汇演以「福运全城」为主题，宣传香港多姿多彩的新春活动，福愿处处，并和业界携手向客源市场推广，吸引更多不同地方的旅客新春期间来港，感受这里浓厚的新年气氛。

旅发局料10万人观赏 一半是旅客

今年的巡游队伍，将于年初一当晚8时，从香港文化中心广场出发，途经广东道、海防道及弥敦道，最终抵达香港喜来登酒店。汇演开始前、约下午6时将有15个本地表演团体轮流演出，涵盖舞狮、舞龙、花式跳绳、街舞、魔术等，率先「炒热」现场气氛。

活动亦于香港文化中心设观众座席，门票分为港币600元、550元及450元，将在2月7日（星期六）上午8时起，于旅发局九龙旅客咨询中心发售（地址 : 尖沙咀天星码头），先到先得，售完即止。公众亦可在巡游路线，包括广东道、海防道及弥敦道沿途的有利位置，免费欣赏。

旅发局表示，今年预计会有10万人参与活动，料当中一半是旅客。对于今年观众座席加价，旅发局指活动已有12年没有加价，今次加价纯粹反映通胀，又强调市民旅客仍可在沿途免费观赏。

英歌舞亮相香江 呈现「中华战舞」魅力

今年共有16队来自多个国家及地区的表演团队参与，包括中国内地、意大利、法国、西班牙、加拿大、澳洲、土耳其、菲律宾、印度和埃及等，当中13队首次来港演出，阵容鼎盛。亮点包括曾现身春晚的普宁富美青年英歌队，将联同被誉为「中国小小非遗传承人」的6岁英歌小女孩庄恩琪，带来国家级非物质遗产「中华战舞」。法国梦幻之马（FierS àCheval）将与本地的王仁曼芭蕾舞学校同台演出，表演者化身逾 3 米高的梦幻白马，以独特服饰及灯光效果，结合戏剧、音乐、舞蹈及马戏元素，打造充满幻想色彩的演出。

本地15队表演团队同样精彩，邀请到多组冠军级人马：当中包括舞团 Rookids，队中一位年仅11岁的成员，更勇夺2025世界街舞大赛U18冠军，舞技超卓；GnB舞团则荣获《World of Dance Hong Kong 2025》冠军；于全国残特奥会勇夺3金3银的中国香港轮椅体育舞蹈运动协会，将带来融合武术与轮椅舞蹈元素表演，展现多元与共容。

Labubu花车瞩目

花车阵容更是鼎盛，有首次参与汇演的香港麦当劳、香港品牌玩具协会及林村许愿广场。香港赛马会的花车以「同心同步同进 驰骋精彩马年 」为主题，3匹璀璨夺目的骏马登上花车舞台中央，象征马年朝气蓬勃，映照香港人的无限活力。香港赛马会期待继续与大家携手迎接新一年，不论过去、现在、未来，都与大家并肩前行。

香港旅游发展局的花车主为「盛事之都 环球欢聚」，而且是「好事成双」，有主副两架花车一同登场。旅发局介绍，主车帆船以中式帆船为设计蓝本，代表我们香港介绍我们全城不同的盛事；启德主场馆更化身迷你花车，生动演绎盛事之都多元活力，寄语香港来年精彩驱动、马力全开，盛事浪接浪，与环球旅客同欢。

香港品牌玩具协会的花车将展出多个本地潮流IP角色，包括「Labubu」、「Molly」等深受欢迎的人气角色。

8辆花车首次于启德体育园展出

旅发局续指，今年花车在巡游后还有新安排。8辆特色花车将于年初二（2月18日）起至2月26日，首次于启德体育园继续展出，年初二及年初三（2月18日及19日）更会增设两个舞台，邀请多支参与汇演的中国内地及国际表演队伍即场献技，将新春气氛送给现场观众。

其余4辆花车则会于海洋公园、大埔林村、沙田马场、铜锣湾维多利亚公园展出。表演团队亦会亲临多区商场及景点献技。

另外由1月30日起，「启德体育园新春盛会」呈献连串精彩活动，包括购物奖赏、大型年宵市集及花车展览等。启德零售馆推出多重购物奖赏及独家利是封换领。2月10日至16日，新春市集由启德零售馆延伸至户外，美食海湾更首办户外年宵市集，带来丰富购物与美食体验，与大家共贺新岁。

记者：赵克平
摄影：卢江球

