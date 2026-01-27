Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英雄联盟︱韩国冠军联赛LCK Cup总决赛首度移师海外 2.28起一连两日启德体艺馆开打（附购票详情）

社会
更新时间：15:43 2026-01-27 HKT
发布时间：15:43 2026-01-27 HKT

全球顶级电竞赛事《英雄联盟》韩国冠军联赛（LCK）首次移师海外举行，选址香港启德体艺馆。赛事将于今年2月28日至3月1日，一连两日上演，包括败者组决赛及总决赛，届时最强的两支战队将获得晋身世界级国际赛事──英雄联盟全球先锋赛的资格。

「全民电竞嘉年华」设免费互动体验专区

启德体育园宣布，是次世界级电竞盛事将伴随「全民电竞嘉年华」，开放予公众免费入场，现场设多个互动体验专区，包括战队摊位、官方及限定周边商品销售、主题打卡拍照专区、应援留言墙、Cosplayer同乐，以及赞助商体验专区，让公众一同感受电竞热潮。

赛事门票分为港币$1,688、$1,388、$1,188、$888、$688及$488。
《英雄联盟》LCK决赛将移师启德体艺馆举行。
赛事/售票详情：

  • 日期：2026年2月28日–3月1日⁣
  • 时间：16:00⁣
  • 地点：启德体艺馆⁣
  • 票价：港币$1,688 / $1,388 / $1,188 / $888 / $688 / $488⁣

PAYKOOL优先发售

  • 日期：2026年1月29日
  • 时间：10:00–20:00⁣
  • 购票平台：快达票⁣

快达票 / 大麦网⁣公开发售

  • 日期：2026年1月30日
  • 时间：10:00起 ⁣

