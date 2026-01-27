财政预算案2026︱黄浩明倡100元印花税放宽至600万楼 检讨市建局「7年楼龄」收购政策

新一份《财政预算案》下月发表，地产及建造界立法会议员黄浩明就积极推动北部都会区发展、推动特区政府适当有序开发土地、帮助市民上车、加快市区重建、检讨「同区七年楼龄」收购政策等方面提出建议。财政司司长陈茂波预计，2026年香港经济可随环球经济温和扩张，保持良好势头并稳健增长。黄浩明认为，政府应把握时势，做好长远规划，积极投资未来，同时将香港汇聚成人口高地，进一步「拼经济、谋发展」，深化香港与内地，特别是粤港澳大湾区融合。

加快落实「1.5级开发」概念

黄浩明建议积极推动北都发展，包括加快落实「1.5级开发」概念，在现时距离北都发展成熟的10年期间，及早让企业参与初期建设，优先吸引企业进驻，率先支援创科产业和北都大学教育城发展；研究多渠道融资，加快开展建筑工程项目；因应市场需求，适当有序开发土地。

写字楼空置率高 优先开发住宅地

黄浩明引述数据指出，2024年年底私人住宅空置率为4.5%，甲级、乙级、丙级私人写字楼的分置率分别为17.4%、15.6%、11%，私人商业楼宇则为11.8%。他认为，应优先研究开发住宅土地，适时检视私人写字楼、私人商业楼宇情况，特别是目前中环以外的写字楼空置率仍然高企，需求较弱，政府推出土地时必须审慎处理，确保土地发展能够配合市场需求，才能借此有效地稳定增加特区政府地价收入。

倡100元印花税放宽至600万楼

帮助市民上车方面，黄浩明建议提高100元印花税的物业价值上限至600万元，认为在股票印花税收入增加的情况下，政府有条件、有本钱进一步放宽物业印花税，利用相关税收回馈市场，照顾市民住屋需要。他亦提出设立「购房通」吸引内地资金来港，并为内地居民提供更完整的香港房地产资讯和相关支援，便利他们来港买楼。

至于加快市区重建，黄浩明表示，应检讨市建局「同区七年楼龄」收购政策，避免收购价远高于市值。他举例指，可以「楼换楼」方式，取代目前以高于市值金额进行收购，让私人发展商能参与更多重建项目，借此提升重建速度、活化旧区，并让受影响业主选择新居屋或新界地区楼宇，避免市建局一直以高价收购而持续亏损，间接节省特区政府开支；同时让收购价重回与市价相近水平，能让更多私人发展商参与重建项目，加快整个社区的重建速度。

