BLACKPINK︱Rosé食鸡蛋仔有启示 旅游界倡「城市行销」、包装「港味」 Alex爬台北101成最佳例子？

社会
更新时间：07:00 2026-01-28 HKT
发布时间：07:00 2026-01-28 HKT

【BLACKPINK香港演唱会/Rosé/奶茶/鸡蛋仔/鱼蛋】启德体育园启用接近一年，多名国际巨星演唱会来港开骚，近日南韩人气女团BLACKPINK于启德主场馆连开3场，全数爆满。首场演出当天，内地访港人次达18.8万，较去年除夕夜的14.8万多出约4万，成功带动人流及消费气氛。成员Rosé每晚演出均会上演「吃播」，3场演唱会分别饮奶茶、吃鸡蛋仔和咖哩鱼蛋，全是香港招牌食物；另一成员Lisa，亦被发现到车公庙参拜，成为城中热话。文体旅局局长罗淑佩观赏演唱会后亦发文，笑称「Rosé今晚推介：咖哩鱼蛋」，引发外界关注演唱会经济能否进一步提升，延伸至本港软实力及文化推广层面。

Rosé食鱼蛋鸡蛋仔 助力香港「城市行销」？

旅游促进会总干事崔定邦向《星岛头条》表示，演唱会及盛事经济对短期人流及相关行业有正面作用，但若要带来更长远效益，关键在于提升「城市行销」及城市品牌，而非只着眼于访港人次或消费数字。

甚么是城市行销？与盛事经济有何分别？

城市行销（City Marketing／Branding）是一种将城市视为品牌，运用行销手段（如品牌形象设计、文宣广告、特色活动）去推广城市形象。目标是长期品牌建立、打造「国际旅游目的地」形象，旨在提升城市的知名度、竞争力、招商引资，并吸引游客前来旅游的长远战略；而盛事经济与演唱会经济则是借由举办大型活动或明星演出，在短期内创造高额消费的具体战术。 以香港为例，政府推动「盛事之都」的宣传，是城市行销的一种。

黄杰龙：香港DNA少不了美食 须包装香港味道

优质旅游服务协会顾问黄杰龙亦有观看BLACKPINK演唱会，笑言「我睇𠮶场Rosé系食鸡蛋仔，即刻心谂做鸡蛋仔今次发达啦！」他认为城市行销的核心在于提炼城市DNA，而香港的DNA绝对少不了美食，今次Rosé 吃鸡蛋仔正好反映地道饮食文化具极强传播力，能瞬间拉近游客与城市距离。

黄杰龙指，旅发局一直有做城市行销，只是过去并无用此词汇，未来关键在于如何将本已存在的「点」，串连成「线」和「面」，透过策略性包装，让「香港味道」成为国际旅客必访理由，从而带动整体经济。

他又分享旅游平台TripAdvisor公布的「2026全球最佳美食目的地」，香港排名全球第四，仅次於伦敦、杜拜及罗马，认为反映香港其实有饮食文化自信，只是未有升华或转化成经济效益，故呼吁餐饮业界朋友，要继续努力及保持信心，毋须妄自菲薄。

庄太量：经济效益有限 收入大多流向海外艺人

经济学者庄太量则指，启德体育园启用后吸引国际巨星来港演出，确实带来一定经济效益，刺激餐饮及零售，但整体经济贡献有限。他以平均门票价格约2,000元计算，即使3场演唱会吸引数以万计观众，直接门票收入约为数亿元，即使一年有百多场演出，经济效益约300多亿元，对本地生产总值（GDP）贡献仍仅属「零点几个百分点」。

他又指，相关消费集中于短期及局部地区，且一大部分收入需流向海外艺人或主办单位，未必能全数留在本地。他坦言，演唱会及盛事有助提升城市人气，但香港经济的核心竞争力仍在金融及高增值产业，旅游、盛事经济始终难成主要支柱。

崔定邦：不应着眼于赚钱多寡 城市行销提升国际能见度

不过，崔定邦认为城市行销不应只着眼于「赚到几多钱」，而是整体城市曝光，举例爬岩高手Alex攀上台北101，即使无直接经济收益，却引起全球关注、看得见台湾。他指BLACKPINK来港期间，单日入境人次突破18万，尖沙咀等地区人流明显增加，反映盛事对城市吸引力的实际效果，能提升国际能见度。

崔定邦坦言，演唱会经济早已证明「行得通」、亦相当成熟，故香港有能力「跳高一格」，思考如何将效益延伸至城市品牌层面，让世界更深层次认识香港。他举例，Blackpink成员到访车公庙、体验本土美食，透过社交媒体在全球曝光，已无形中加深外界对香港印象。

他认为城市品牌并非靠「大洒金钱」或「搞大龙凤」塑造，而是在于城市内涵及气质，而香港最大卖点就是中外文化交流融合，例如可邀请外籍人士一同参与农历新年活动，向世界展示国际化、同时保留中华文化传统的一面，提升城市辨识度。他指「城市行销」受惠对象，更可以是本地居民，能在「City Branding」当中，更加认同生活中的这座城市。

记者：陈俊豪

