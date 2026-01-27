天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C

广东沿岸风势微弱。天文台指受一股达强风程度的偏东气流影响，周四（29日）和周五（30日）大致多云，风势颇大，并预测周五（30日）及周六（31日）湿度高达90%，相信体感温度会更低。而另一股东北季候风会在周末期间抵达华南沿岸，周日（2月1日）低见14°C。

天文台预测，本港今日天气预测，天气大致多云，下午部分时间有阳光，局部地区有烟霞，气温介乎19°C至25°C，吹轻微至和缓东北风。

周五初时离岸及高地间中吹6级

一股微弱的东北季候风补充会在明日（28日）影响广东地区，该区早上稍凉，气温介乎17°C至21°C。并受一股达强风程度的偏东气流影响，随后两三日广东沿岸大致多云，风势颇大，周五（30日）吹5级东风，初时离岸及高地间中吹6级，周五（30日）及周六（31日）湿度更高达90%，体感温度或会低。而另一股东北季候风会在周末期间抵达华南沿岸，下周初该区天气显著较凉，周日（2月1日）低见14°C。