BLACKPINK演唱会｜尾场今晚启德主场馆举行 罗淑佩兴奋 : truly amazing!!!!!

社会
更新时间：22:08 2026-01-26 HKT
发布时间：22:08 2026-01-26 HKT

BLACKPINK演唱会2026丨全球瞩目的韩国顶级女子天团BLACKPINK世界巡回演唱会、一连三场的「BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG」今晚（26日）于启德主场馆举行尾场，今次BLACKPINK在香港的演出场面极为震撼，连日来被疯狂洗版。

文体旅局局长罗淑佩今晚亦有到场欣赏，她于社交平台发文大赞演唱会十分精彩，形容:「truly amazing!!!!!」

