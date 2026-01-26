蔡天凤碎尸案｜死者前夫3父子被控谋杀及阻止合法埋葬尸体 9月21日开展45日审讯

名媛蔡天凤（Abby Choi）肢解碎尸案，蔡天凤前夫邝港智、前家翁邝球、前夫兄长邝港杰被控谋杀及阻止合法埋葬尸体罪，根据司法机构网站显示，案件明将于高等法院进行非公开案件管理聆讯，另已暂定于2026年9月21日开审，预期审讯需时45日。

邝港智、邝港杰、邝球同被控1项谋杀罪，指3人于2023年2月21日，在大埔汀角路龙尾村某村屋地下内谋杀蔡天凤。控方在2023年12月加控3人1项「阻止合法埋葬尸体」罪，指3人于同日同地阻止合法埋葬蔡天凤的尸体。

案件编号：HCCC198/2025

法庭记者：刘晓曦