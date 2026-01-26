社署：综援、长生津及生果金等拟2月起上调2.2% 租金津贴同步调整
发布时间：18:14 2026-01-26 HKT
社会福利署今日（1月26日）表示，政府已按既定机制，根据社会保障援助物价指数的按年变动，向立法会提交调整综援标准项目金额及公共福利金计划（包括高龄津贴、长者生活津贴和伤残津贴）的建议方案，拟由2026年2月1日起统一上调2.2%。
政府将尽快咨询立法会财务委员会，如获批准，调整后的金额将追溯至2026年2月起生效。同时，政府亦计划根据相关机制调整综援计划租金津贴最高金额，并同步追溯实施。
若按照2.2%的调整幅度，长者生活津贴将由原来的4250元增至4343.5元；高龄津贴（生果金）将由1640元增至1676.1元。
