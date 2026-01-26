Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乙型肝炎｜共同治理计划2.7推出 合资格者180元做筛查 料30万人受惠

社会
更新时间：16:34 2026-01-26 HKT
发布时间：16:34 2026-01-26 HKT

基层医疗署今日( 26日 )公布，「乙型肝炎共同治理计划」下月7日推出，预计30万人合资格。合资格参加者可在康健中心接受免费乙型肝炎表面抗原快速测试，若结果呈阳性，只需缴付180元共付额，可获资助至家庭医生接受进一步抽血化验。确诊慢性乙型肝炎的参加者，每年可获最多4次资助诊症跟进，每次诊症须支付由家庭医生厘定的诊症共付额。政府建议诊症共付额为每次150元，目前逾6成家庭医生收取150元或以下。

计划针对较高风险群组  合资格者须1988年或以前出生

「乙肝共治计划」针对较高风险群组，合资格参加者1988年或以前出生，家庭成员或性伴侣为慢性乙型肝炎患者，以及没有确诊患有慢性乙型肝炎且无相关病征的香港居民。参加者须先登记成为康健中心会员并同意加入医健通。

合资格参加者可在康健中心接受免费乙型肝炎表面抗原快速测试，若结果呈阳性，只需缴付180元共付额，可获资助至家庭医生接受进一步抽血化验。资料图片
合资格参加者可在康健中心接受免费乙型肝炎表面抗原快速测试，若结果呈阳性，只需缴付180元共付额，可获资助至家庭医生接受进一步抽血化验。资料图片

康健中心职员会安排参加者接受免费乙型肝炎表面抗原快速测试，并配对自选家庭医生。快速测试结果呈阳性者，会获资助到所配对的自选家庭医生诊所接受抽血化验，确认是否感染乙型肝炎病毒。若首次抽血化验结果呈阳性，家庭医生会于6个月后安排参加者接受第2次抽血化验，作进一步确认。筛查阶段，参加者只须支付180元共付额，政府则资助家庭医生最多136元诊症费。确认没有患慢性乙型肝炎的参加者，可继续在康健中心接受乙型肝炎相关的健康辅导及教育。

确诊患慢性乙肝者进入治疗阶段  每年获最多4次资助诊症跟进

确诊患慢性乙型肝炎的参加者，会进入治疗阶段。参加者每年获最多4次资助诊症跟进，政府就每次诊症资助家庭医生166元诊症费，政府建议诊症共付额为每次150元。治疗期间采用「慢病共治计划」同一基本药物名单，由于名单已涵盖治疗乙型肝炎的抗病毒药物，获处方该等药物的参加者无需支付任何药费。家庭医生亦会按临床需要，安排参加者接受合适的化验检查项目，其中肝脏超声波每次共付额定额300元。

如家庭医生于一年内，为同一位参加者在至少2次诊症中，同时治理慢性乙型肝炎及任何「三高」慢性疾病，政府将按每位参加者额外向家庭医生每年定额资助300元。

若合资格参加者为综合社会保障援助计划受助人、75 岁或以上长者生活津贴受惠人，或持有有效医疗费用减免证明书，康健中心会安排他们到18 间选定的医院管理局家庭医学诊所，接受相同的慢性乙型肝炎筛查和治疗服务，参加者在接受服务时可按相关资格获全数豁免或部分减免费用。

