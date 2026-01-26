投资推广署去年助560间企业在港开设或扩展业务按年升4% 驻港公司逾1.1万间升11%创新高

投资推广署（投资署）今日（26日）公布，投资署于2025年的招商引资工作继续取得佳绩，共协助560间海外及内地企业在港开设或扩展业务，较2024年上升超过4%，数目创新高，反映本港营商环境极具吸引力，以及环球投资者对香港前景的信心和肯定。当中，约298间企业来自中国内地、42间来自美国，其余来自新加坡、英国、加拿大和日本。按行业分布，金融服务及金融科技（117间）、创新及科技（115间）和家族办公室（80间）占最多。

内地企业占逾半 主要涉金融及创科

商务及经济发展局局长丘应桦表示，很高兴投资署去年的工作取得卓越成果，加上驻港公司及初创企业数目齐创新高，明确反映环球投资者对香港的强劲信心。他指，今年是「十五五」规划开局之年，特区政府将持续创造更有利营商环境，进一步推广香港的国家机遇和国际化优势，促进外来直接投资和企业落户，发挥香港作为「超级联系人」和「超级增值人」的角色。

另外，自2024年3月由投资署负责财务审查推出的「新资本投资者入境计划」，截至2025年年底共收到2,852宗申请，将为香港带来逾855亿元投资金额。

驻港公司逾1.1万间升11%创新高

商经局今日亦公布「2025年有香港境外母公司的驻港公司按年统计调查」和「2025年初创企业统计调查」。结果显示，在2025年，母公司在内地及海外的驻港公司数目增加至11,070间，而香港的初创企业数目则增至5,221间。两项数字均再创新高，显示香港对全球企业的独特吸引力持续增加，是它们设立或扩展业务的理想投资目的地。驻港公司较2024年增加1,110间，上升11%；而雇用人数高达509,000人，按年上升3%。

丘应桦：香港是海外和内地企业最佳双向跳板

丘应桦表示，即使面对地缘政治和环球经贸格局的转变，香港一直积极发挥在「一国两制」下无可比拟的独特优势，是海外企业开拓内地庞大市场和内地企业出海的最佳双向跳板。加上政府推出一系列促进经济的政策措施，包括成立内地企业出海专班、制定优惠政策包吸引高增值产业落户、加速发展北部都会区、开设驻吉隆坡经济贸易办事处等，将继续增强香港的优势，加速为经济注入新动力，为驻港海内外企业带来更多机遇。

另一方面，香港的初创企业数目持续录得双位数字的百分比增长，丘应桦认为，足证香港是初创企业落户的理想地点和环球初创企业家对香港的强大信心。初创企业可善用香港的优势，包括汇聚国际一流的大学及科研机构、具创业精神的人才、来自全球的投资者、以及本地强大的孵化器及加速器网络等，快速发展创科业务，一展所长。