巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨

【巴士/安全带】强制巴士乘客佩戴安全带的新法例昨日（1月25日）生效，坊间对措施的讨论热烈，有市民反映新例在执行上有困难，部分人认为巴士现有的安全带设计，对短途乘客构成不便。有关的《道路交通规例》修订，是于上届立法会通过，立法会资深议员之一、交通事务委员会主席陈恒镔坦言，上届议会审议相关法例时，确实低估了民间对安全带设计及实际操作的反应，并透露当时议员的讨论焦点，更多是放在条例中其他事项。他建议在新例推行约半年后作出检讨，以平衡安全与便利。

巴士安全带︱陈恒镔承认审议时「焦点喺第二度」 倡半年后检讨

陈恒镔在电台节目上表示，市民在新例生效后的反应，确实存在两极化。他观察到，部分市民为了安全会主动佩戴，但亦有相当一部分人认为巴士上的三点式安全带「好紧、好难套」，使用体验远不如小巴的两点式安全带方便，导致在短途旅程中，乘客的佩戴意欲偏低，「的确系有啲唔就手，亦都有啲唔方便」。

相关新闻：

巴士安全带｜记者早上实测 逾半乘客未佩戴 打工仔忧难落车 大学生称立法有必要

巴士安全带｜多数乘客自觉佩戴 庄豪锋：比想像中多 吁设半年适应期人性化执法 企位可取消？

巴士安全带︱梁振英：佩戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备

巴士安全带︱强调法例初衷保障市民安全

陈恒镔回顾当时立法会的审议过程，明言当时的讨论焦点有所不同，议员们花了更多时间与精力，在辩论同系列法案中关于司机使用手提电话的规定，例如的士司机位前可放置多少部手机等议题，反而对巴士安全带的具体设计、操作便利性等细节，「比较少去讨论」。他指出：「审议时大家关注第二样嘢，反而忽略了安全带的设计，所以当时未有预计到市民在实际使用时会有这么大反应。甚至当时有人建议过加设一个钟仔，如果有人无扣就『哔哔』声。」

陈恒镔强调，立法的初衷源于2018年大埔公路的严重巴士意外，当时的调查报告明确建议推行强制佩戴安全带，以提升乘客安全，「目标都系想乘客尽量安全」。面对目前市民的反应，他认为在法例推行约半年后，收集足够的运作数据及市民意见，是一个合适的检讨时机。届时可探讨如何在安全与市民的依从性之间取得更佳平衡，例如研究是否可针对某些路线，在安全带的设计上作出调整，但他同时承认，任何改装都牵涉额外成本，需由巴士公司考量。

对于执法层面，陈恒镔认为单靠执法部门「时松时紧」地酌情处理并非长远之计，因为这或会降低市民的守法意识。他期望警方在执法时能「情理兼备」，但根本性的问题仍需透过检讨法例来解决。他重申，有法例便必须执行，警方面对违规情况亦有其执法责任。

庄豪锋：昨日现场实测 曾有健硕乘客挡住安全带

实政圆桌立法会新任议员庄豪锋则从执法罚则及前期宣传角度分析。他认为，目前最高罚款5000元及监禁3个月的罚则弹性过大，令执法人员难以判断，亦令市民感到困惑。

庄豪锋昨日亦有乘坐多条巴士线实测，指在巴士下层及短途客的佩戴率较低，反而长途路线的上层乘客，尤其希望在车程中休息的市民，佩戴意愿较高，认为「有条安全带缆住，我个安全感都会大啲」。

不过他亦提到一个特别情况，昨日其中一个车程期间，曾遇到身旁乘客堵住安全带的情况：「我就咁啱坐咗喺个二百几磅嘅先生隔离，佢就打紧机，我郁一郁，佢又输咗，咁点算呢？又系咪应该执法呢？」

他建议政府应在执法初期，给予市民一段较长的适应期，并主力进行「教育宣传」，而非立即严厉执法。他以垃圾征费为例，指出法例通过后仍有修订空间，相信安全带措施亦可在日后根据实际情况作出调整。