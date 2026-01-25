Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德体育园邀基层家庭赏《Disney On Ice》 促进社区共融传递欢乐

社会
更新时间：18:50 2026-01-25 HKT
发布时间：18:50 2026-01-25 HKT

启德体育园致力透过体育及文化活动促进社区共融，为不同背景家庭创造正面而难忘的生活体验。体育园今日（1月25日）联同 《Disney On Ice》 主办单位，邀请约20个来自香港儿童基金会的家庭，到启德体艺馆欣赏冰上汇演 ，为小朋友与家长送上一个充满惊喜与欢乐的周末。

家长大赞启德体艺馆环境舒适

活动当日，不少小朋友戴上米奇造型头箍，牵着父母的手，满脸兴奋地步入启德体艺馆。当场馆熟悉的迪士尼音乐响起，小朋友们心情更加兴奋，更有人站起来挥手，与舞台上的角色热情互动，现场洋溢着欢笑与感动。

多位家长表示，在繁忙的生活节奏下，能与子女一同欣赏高质素的现场演出，是「 难得而珍贵的亲子时光 」。他们大赞启德体艺馆环境舒适、场内指示清晰、设施设计贴心，对首次到访的家庭而言十分友善，令整个观赏体验顺畅愉快。

启德体育园发言人表示，看到小朋友们灿烂的笑容，以及家长们真挚的感动，深深感受到社区工作的意义，并指体育园不仅希望举办世界级盛事，更希望将欢乐与希望带进社区，为不同家庭创造珍贵而难忘的共同回忆。

体育园强调，未来将继续与学校及社区伙伴携手合作，善用体育、文化及大型活动的力量，将更多元的体验带到社区不同角落，推动社会共融，为香港塑造一个更具活力与关怀的城市。

