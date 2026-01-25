巴士安全带｜多数乘客自觉佩戴 庄豪锋：比想像中多 吁设半年适应期人性化执法 企位可取消？

由今日（25日）起，乘搭公共巴士、私家小巴、货车等商用车时，如座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴，否则最高罚款5,000元及监禁3个月。《星岛头条》记者今早与实政圆桌立法会议员庄豪锋实测执行情况，分别试搭港铁及九巴巴士，不少市民都自觉佩戴安全带。庄豪锋直言「想像不到」大部分市民都会佩戴，惟认为现时法例执行上，仍有不少困难，建议政府「人性化」执法，并设半年适应期。

乘客主动佩戴安全带 庄豪锋：比想像中多

强制乘客佩戴安全带的《2025年道路交通规例》修订规例今日生效。本网记者今早10时半，与庄豪锋在屯门菁田邨巴士站，乘搭往屯门市中心方向、车程较短的港铁巴士K54。在候车期间，有港铁职员在车站旁，提醒市民新法例实施，车内亦有提示字句。不过整部巴士只有配备约10多条安全带，分别设在上下层较高危的位置，如上层后排中间、下层整个后排等。目测绝大部分坐在有安全带座位的乘客都有主动佩戴安全带。

记者其后在红桥站下车，乘搭途经高速公路、往葵芳方向、车程较长的九巴58M。车上同样有提示标语，亦有广播提醒市民佩戴安全带。全车所有座位亦设安全带，大部分乘客都有佩戴。

庄豪锋指，网上有不少人讨论新法例，加上政府的宣传工作，而且巴士公司亦在车内广播提醒市民佩戴安全带，相信不少市民都清楚条例实施，今日佩戴安全带的人数亦较自己想像中多，形容是「想像不到」。不过他指法例在执行上存有一定困难，如部分市民若身形较为健硕，或带有书包的小朋友，较难佩戴安全带，建议政府在执法上应采用较「人性化」的做法，并设半年的适应期，初期执法行动以劝喻为主，政府在这段时间亦应多举行大型宣传活动。适应期过后，巴士公司应向立法会提交市民佩戴安全带、意外伤亡人数的数据，以进一步讨论执法力度等安排。他又提醒，由于上层巴士座位较为高危，建议日后若警方要开始严厉执法，应从上层开始著手。

现时法例只要求所有新登记的公共及私家巴士的乘客座位须安装安全带，惟旧车不在受限之列。庄豪锋指，留意到部分巴士未有全车都设有安全带，以九巴为例，据其了解，九巴总共有4300架巴士，当中有1300架在上下层均有安装安全带；有约1000架在整个上层都设有安全带，下层则只在相较危险的位置安装；有约2000架只在高危位置安装。

庄豪锋：旧车装一条安全带约1000元

庄豪锋表示，在旧车安装一条安全带的价钱约为1000元，估计全车安装要近10万元，而柴油巴士服役年期最长约18年，近年巴士公司亦陆续更换新车，预计约8至10年内，可以全部更换成有安装安全带的新车。被问及政府应否资助巴士公司设置安全带，以配合法例实施，他认为没有此需要，因目前不少巴士公司都愿意配合政府的法例，尽快在巴士座位尽快增设安全带装置。

对于有意见认为企位安全风险更大，考虑到安全性，日后应取消巴士企位，庄豪锋坦言，基于香港实际情况，取消企位属「不切实际」，反而应增加更多扶手，令企位和坐位的安全性都可提高。

记者：林彦汛

