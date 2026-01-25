巴士安全带︱梁振英：佩戴不为政府为安全 运物局指会确保执法「情理法」兼备

新修订的《道路交通规例》今日（1月25日）实施，乘搭公共巴士、私家小巴、货车等商用车时，如座位已装设安全带，司机或乘客均必须佩戴，违者最高可被罚款5,000元及监禁三个月。全国政协副主席、前特首梁振英在社交平台撰文表示，巴士乘客戴安全带不是为了政府或巴士公司，而是为自己安全，强调市民要有这意识。他又分享自己在外地乘车，即使当地没有相关规定，也会自觉戴上安全带，并称有认识的朋友「在车祸中被安全带救了一命。」

巴士安全带︱2018年严重车祸后 委员会建议所有巴士装安全带

运输及物流局局长陈美宝则在电视节目表示，政策的初衷是为了保障乘客自身安全，而非为了惩罚市民，当局「最不想见到」有乘客因此被罚款。她强调，在执法初期会以教育和宣传为主，并已和警方沟通，确保执法时会「情理法」兼备，人性化处理，法例中亦已加入「合理辩解」条款，以应对突发或紧急情况。

陈美宝指，新措施近期引起社会广泛讨论，但政策的出发点非常清晰，就是保障乘客安全。她引用国际研究数据，指乘客若佩戴安全带，在车辆迎面相撞时，死亡风险可减低四成，重伤风险更可大减七成。她补充，此举亦是与国际接轨，内地、英国、澳洲及新加坡等地均有类似要求。

她回顾指，这项政策源于2018年大埔严重巴士意外后的调查委员会建议，当时社会与政府均同意需尽快广泛在巴士上安装安全带。陈美宝形容，推行新措施是一个「文化上的转变」，需要时间让市民适应和习惯，情况就如当年将规定扩展至的士及小巴一样。「最初推出的时候，其实都需要一段时间去适应和推广。」

目前，全港约有六成的专营巴士已在座位上安装安全带。陈美宝解释，所有全新投入服务的巴士，全部座位均已安装；至于现役巴士，则会优先在上层座位加装。她阐述其背后考量：「尤其是上层的乘客，当如果真是不幸有意外，有巴士翻侧时，安全带是真的能够保障到乘客。」

陈美宝强调，佩戴安全带只是当局多管齐下提升巴士安全的其中一环。巴士公司亦已投放资源在其他方面，包括在下层企位位置的地面加装防滑物料及增设栏杆，并在车辆上安装限速器及车辆稳定器等科技装置，全面保障行车安全。

已与警方及巴士公司制定执法指引

对于外界担忧新法例或会引发司机与乘客之间的争拗，影响巴士正常运作，陈美宝表示当局完全理解，并已与警方及巴士公司制定执法指引。在推行初期，将会以教育和宣传为主。她重申：「我们其实推出这个政策，不是要去为了去惩罚乘客……如果从我们的角度来讲，最好就是每一个乘客自身保障他的安全，佩戴了安全带，其实我们最不想是需要实现要有一个罚款的情景。」

她表示，执法时必定会「人性化」并「情理法兼备」。为应对实际操作时可能出现的各种情况，法例中已特设「合理辩解」条款。她举例说明：「例如出现了一些紧急的情况，乘客不适或其他的情况，通知了司机，而司机要来处理，他可能要将车辆驶去一旁，处理这些紧急或者突发情况。这其实都可以理解为一个合理辩解。」此举旨在避免法例过于僵化，让执法人员在处理特殊个案时有法可依，有情可原。