雀巢奶粉回收｜5样本检出蜡样芽孢杆菌耐热毒素 食安中心吁勿让婴幼儿食用 食环署收43宗投诉

食物环境衞生署食物安全中心今日（24日）表示，食安中心持续积极跟进雀巢公司早前在全球不同地区自愿预防性回收个别批次的婴幼儿配方奶粉，因为个别原材料可能存在源自微生物蜡样芽孢杆菌（Bacillus cereus）的物质。

5个样本被检出蜡样芽孢杆菌耐热毒素

食安中心跟进调查发现5个样本被检出蜡样芽孢杆菌的耐热毒素（Cereulide），当中每公斤食物含介乎0.8至8.6微克的蜡样芽孢杆菌的耐热毒素；而检测的批次属于早前已被回收、现时市面上再没有供应的22个批次内的4个批次。



该4个已回收批次的产品资料如下：



产品名称（净重） 批次编号 此日期前最佳 来源地 （一） ILLUMA ATWO 配方第1阶段 （800克） 51640017V1 2027年6月13日 瑞士 （二） ILLUMA LUXA 配方第2阶段（800克） 51400017C1 2027年5月20日 瑞士 （三） 能恩全护3号配方 7HMO （800克） 52770017V2 2027年10月4日 瑞士 （四） ILLUMA LUXA 配方第1阶段 （800克） 51550017C3 2027年6月4日 瑞士

雀巢香港早前已开展回收受影响批次产品，市民可透过以下方式联络该公司，查询产品回收事宜：



客户服务热线：2599 8874／2797 6031／2179 8136 （星期一至星期日上午9时至下午9时）

电邮：[email protected]

WhatsApp：5283 4139（雀巢®️能恩®️）／2599 8871（惠氏®️营养品）

电子表格：forms.office.com/e/BhqMhWfsUG?origin=lprLink



消费者可选择带同产品（完整或已开启）到雀巢营养品的专属服务中心，办理受影响批次产品的回收及退款。专属服务中心详情如下：



九龙区服务中心

地址：九龙尖沙咀山林道18号柏豪商业大厦地下（佐敦港铁站D出口）

电话：3996 8196

辨公时间：星期一至星期六上午11时至下午7时30分；星期日下午1时至5时30分（公众假期除外）



香港区服务中心

地址：香港轩尼诗道423—425号嘉年华商业大厦一楼全层（铜锣湾港铁站B出口）

电话：3996 8197

辨公时间：星期一至星期六早上11时至下午7时30分（星期日及公众假期除外）



雀巢香港早前已将该22个受影响批次（包括上述四个批次）的产品停售和下架，并作预防性的回收。

相关新闻:

Picot奶粉 | 法查2婴疑饮有毒奶粉死亡 瑞媒：污染源自中国原料

截至1月19日 雀巢香港已回收约96 000罐受影响产品

根据雀巢香港，截至1月19日，已回收约96 000罐受影响产品。食安中心与雀巢香港联合跟进，截至今日已封存约169 000罐怀疑受影响批次的婴幼儿配方奶粉，包括仓库存货及已回收产品。另有16个怀疑受影响批次正在来港途中，抵达后中心亦会把其封存。

食环署共接43宗投诉和查询

由1月7日至昨日（23日）下午4时，食环署共接获43宗怀疑涉及婴幼儿配方奶粉产品的食物投诉和查询，当中包括一宗并没有提供联络资料的匿名投诉。食安中心及环境衞生部已即时跟进全部个案，包括联络当事人以了解详情，并收取样本作检测。此外，食安中心已转介这些个案予衞生部门作跟进。



食安中心早前加强在市面抽检婴幼儿配方奶粉，并会继续密切监察有关回收事宜，全力保障食物安全。跟进调查工作仍然继续。



蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中。如制作或贮存食品的过程欠缺衞生，可引致该菌繁殖。致吐毒素是由一些蜡样芽孢杆菌菌株在食物中产生的耐热毒素。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻。

相关新闻:

雀巢奶粉回收｜能恩再增一批次疑含菌 1.13设两中心办理退款 食环署共接18宗投诉

雀巢奶粉回收｜ 衞生署收14宗食用奶粉后怀疑不适个案 食环署接15宗投诉和查询



发言人呼吁市民不要让婴幼儿食用该22个受影响批次的产品，如发觉婴幼儿食用有关产品后不适，应尽快求医。业界亦应立即停止使用或出售受影响批次产品。



食安中心已成立专题网站（www.cfs.gov.hk/tc_chi/whatsnew/powdered_formula/index.html），方便市民浏览和获取更多资讯。