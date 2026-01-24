香港人道年奖｜红十字会嘉许9位得奖者 赞扬展现无私奉献精神

香港红十字会今日（24日）在总部赛马会演讲厅举行「第十八届香港人道年奖」颁奖典礼，嘉许9位来自不同界别的得奖者。本届共有8位人士获颁「香港人道年奖」，以及1位获颁「香港人道新力量」。得奖者背景各异，从海外战地的紧急医疗，到本地基层的长期服务，均展现了不求回报的奉献精神。

医生两度投身无国界医生 参与海外人道工作

在国际救援方面，有医生多次深入战乱地区。吴少彬本是一名急症专科医生，于2006年初次加入无国界医生，以内科医生身份，先后到埃塞罗比亚和斯里兰卡服务。由于当地缺乏手术设施，他目睹不少伤者因而无法得到即时治疗，意识到作为内科医生的限制。为实践拯救更多生命的愿景，回港后他决定装备外科技术，并选择了麻醉科，「因各类手术都需要麻醉，亦对病人的存活极为关键。」

取得麻醉科专科资格后，吴少彬相隔10年再次参与海外人道工作。他于2019年以麻醉科医生身份前往马达加斯加，为兔唇裂颚和烧伤病人进行手术，并于2024年开始前往南苏丹及加沙等冲突地区，于前线救助伤者。他去年辞去医院管理局副顾问医生工作，重新加入无国界医生，计划更频常地参与海外人道服务。

医护深入战地 「好义住」助无家者

医生李威仪则曾8次参与医疗任务，足迹遍及阿富汗及海地。资深护师郭玉丽与杨梅芳同样展现柔韧力量，郭玉丽去年亲赴加沙战地医院服务，杨梅芳则30年来参与近50次海外医疗队，专注救治病童。

在本地社区，吴家荣创办「好义住」，为无家者提供安稳居所；吴咏珊创办「惜剪」，透过长者足部护理连结隐蔽长者；黄天赐以中医专业创办「天使行动」，义诊脑瘫及自闭症儿童；汪明欣作为首名失明女作家兼音乐人，以自身经历推动社会共融。

而获颁「香港人道新力量」的医生林珮盈，则带领牙科学生走进东非及难民营，将专业知识转化为人道力量，展现青年一代的承担。

今届9位得奖者展现「平凡却坚定的身影」

香港红十字会主席刘楚钊致辞时表示，人道精神不仅是一份关怀，更是一种行动。他特别向今届9位得奖者致意，赞扬他们展现了「平凡却坚定的身影」，善用专业与经验为本港以至海外有需要的群体提供支援，「即使世界充满挑战，只要有人愿意伸出援手，希望就永不熄灭。人道精神，往往始于一个微小却真诚的行动，汇聚成人道的力量。」

刘楚钊接受访问时表示，人道年奖并无固定名额，只要被提名者「真正值得表扬」，便会获得肯定，不会采用「十大」等硬性限制。至于如何吸引更多人参与人道义工工作等，他称颁奖礼已经是很好的宣传，希望通过提名，让更多不同背景的人被看见。

冀透过奖项让更多不同背景、默默付出的义工被看见

他又指今年得奖者背景多元，有专业人士，也有普通市民，「凭着一颗善心去做力所能及的助人之事」，强调希望透过奖项让更多不同背景、默默付出的义工被看见，「不因善小而不为」，更重要的是让真正需要帮助的人得到支援，不会觉得自己被遗忘。

「香港人道年奖」旨在表扬以实际行动践行人道精神的人士，弘扬一种扎根于生活的信念，每一个人都能以具体行动，诠释并筑起人与人之间最根本的尊重。奖项自2007年创办以来，18年间已表扬了120位来自不同界别的得奖者。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰